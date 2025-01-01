يلتقط Tivoli Output Manager for z/OS مخرجات SYSOUT من المهام الموجودة في مساحة التخزين المؤقتة، ويخزِّنها على القرص، ثم يحوِّلها إلى تقارير. يمكن عرض هذه التقارير وطباعتها وتوزيعها على المستخدمين النهائيين. يحتوي على واجهة ISPF وواجهة متصفح الويب. يتم استخدام واجهة ISPF بشكل أساسي من قِبَل المسؤولين. يتم استخدام واجهة الويب (ITOMweb) بشكل أساسي من قِبَل المستخدمين النهائيين للتقرير.