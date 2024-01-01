التسعير
يساعد IBM Sterling Order Management على تقديم الطلب المثالي في كل مرّة من خلال خيارين للأسعار.
قراءة دراسة بحث The 2024 Order Management Market
رسم توضيحي للوحة معلومات برنامج Sterling Order Management
جدول التسعير
الإصدارات IBM Sterling Order Management Essentials (2.8 سنت لكل خط شهريًا) ابدأ باستخدام نظام مرن لإدارة الطلبات. تمكَّن من تبسيط التنفيذ وتشكيل الوظائف لتقديم تجارب تسوق سلسة، وتمكين نمو الأعمال، وزيادة الربحية. يُقدَّم هذا الإصدار باعتباره برنامجًا كخدمة (SaaS). IBM Sterling Order Management Standard (4.5 سنت لكل خط شهريًا) أحدِث تغييرًا جذريًا في أتمتة الطلبات وتمكَّن من زيادة النتائج من خلال استخدام القواعد وتكوينات المنتجات القابلة للتخصيص لإدارة التعقيد وتحسين تجارب العملاء. يُقدَّم هذا الإصدار باعتباره برنامجًا كخدمة (SaaS). IBM Sterling Order Management Professional (1.5 سنت لكل خط) تمكَّن من إدارة الطلبات عبر القنوات مع إدارة شاملة للطلبات للأعمال ذات العلامة التجارية الواحدة. هذا الخيار مثالي للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تحتاج إلى قدرات متعددة القنوات على نطاق متوسط. متاح على حاويات. IBM Sterling Order Management Enterprise (1.8 سنت لكل خط) قدرات كاملة لتنسيق الطلبات وتأكيد المخزون مع ميزات متقدمة، وقابلية التوسع، والتخصيص. خيار مثالي للشركات الكبيرة متعددة المواقع والقنوات التي تتعامل مع أحجام الطلبات الكبيرة والعمليات المعقدة. متاح على حاويات.

برمجيات SaaS كاملة على IBM Cloud

البيئات المحلية

حاويات معتمدة

خطوط الطلبات في السنة

100 ألف خط طلب

100 ألف خط طلب

مليون خط طلب مع ترخيص وحدة قيمة الموارد (RUV)

مليون خط طلب مع ترخيص وحدة قيمة الموارد (RUV)

توجيه الطلبات

تنسيق الطلبات

إدارة المخزون

الجدولة

تحسين الجدولة

الاحتفاظ بالبيانات لمدة سنتين

الاحتفاظ بالبيانات لمدة 3 سنوات

 مجموعة كاملة من الخدمات اللوجستية العكسية

Store Engagement

جهاز العميل في السنة

جهاز العميل في السنة

وحدة قيمة الموارد (RVU) 

وحدة قيمة الموارد (RVU) 

مركز الاتصالات

المستخدم المصرَّح له/شهر

المستخدم المصرَّح له/شهر

وحدة قيمة المستخدم

وحدة قيمة المستخدم

مرونة سلاسل التوريد 

100 ألف خط طلب/سنة 

100 ألف خط طلب/سنة

100 ألف خط طلب/سنة

100 ألف خط طلب/سنة

التعاون في مجال التوريد

المثيل في الشهر 

100 ألف خط طلب

وحدة قيمة الموارد (RVU)  

وحدة قيمة الموارد (RVU)  

مواعيد التوصيل والخدمة

المثيل في الشهر

المثيل في الشهر

وحدة قيمة الموارد (RVU)  

وحدة قيمة الموارد (RVU)

المهيئ 

المثيل في الشهر

المثيل في الشهر

وحدة قيمة الموارد (RVU)

وحدة قيمة الموارد (RVU)

التسعير

المثيل في الشهر

المثيل في الشهر

وحدة قيمة الموارد (RVU)

وحدة قيمة الموارد (RVU)

الوظائف الإضافية للموارد

تختلف حسب الوظيفة الإضافية

تختلف حسب الوظيفة الإضافية

الوعود الذكية

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
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