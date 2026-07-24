IBM InfoSphere Optim Data Privacy

يطبق تقنيات الإخفاء لتحويل المعلومات الحساسة في التطبيقات، وقواعد البيانات، والتقارير، ما يساعد على تقليل إساءة استخدامها وتعزيز الحوكمة. يدعم إخفاء البيانات وتخصيصها عبر البيئات غير الإنتاجية لمنع الوصول غير المصرَّح به.