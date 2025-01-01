البدء IBM Netezza المدارة بالكامل SaaS على خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) و Microsoft Azure أو الهجينة أو المحلية اليوم. تحقق من مستويات التسعير المختلفة لـ Netezza SaaS و محلي للبدء في بناء التحليلات العميقة الجديدة, ذكاء الأعمال (ذكاء الأعمال) ومشروعات التعلم الآلي (التعلم الآلي) مع مستودعبيانات سحابة الأصلية والمتوازية بشكل كبير وفعال من حيث التكلفة .
خادمالأداء Netezza Performance Server
Netezza ملف الأداء والتخزين 3.73 دولار أمريكي* في الساعة
نقطة النهاية العامة أو الخاصة المتاحة
خروج البيانات على AWS:
البيانات المنقولة إلى منطقة AWS أخرى:
20.60 دولارًا أمريكيًا*/طن تيرابايت
البيانات المنقولة إلى الإنترنت أو غيرها من مزودات السحابة:
92.70 دولارًا أمريكيًا*/التيرابايت
رسوم خروج البيانات على Azure:
البيانات المنقولة إلى خدمات Azure في نفس القارة:
20.60 دولارًا أمريكيًا*/التيرابايت
البيانات المنقولة إلى خدمات Azure في قارة مختلفة:
51.50 دولارًا أمريكيًا*/التيرابايت
نقل البيانات إلى مزودات السحابة أو الإنترنت المختلفة:
90.13 دولارًا أمريكيًا*/التيرابايت
1,000 دولار أمريكي من الأرصدة المجانية
Netezza متاح محليًا مع Cloud Pak for Data System. يستند التسعير IBM Netezza Cloud Pak for Data System على عدد نوى المعالجالافتراضي (VPC).
قم بتطبيق الرمز TRYNPS1 وابدأ باستخدام رصيد مجاني بقيمة 1,000 دولار أمريكي لنشر مثيل Netezza مبتدئ على AWS. اختبر القيادة IBM Netezza Performance Server اليوم واختبر تجربة القيادة اليوم واحصل على جميع المعلومات والوظائف مجانًا لمدة تصل إلى شهر واحد مع هذا العرض الترويجي التجريبي.