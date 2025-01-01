البيانات المنقولة إلى منطقة AWS أخرى: 20.60 دولارًا أمريكيًا*/طن تيرابايت

خروج البيانات على AWS:

البيانات المنقولة إلى الإنترنت أو غيرها من مزودات السحابة: 92.70 دولارًا أمريكيًا*/التيرابايت

رسوم خروج البيانات على Azure:

البيانات المنقولة إلى خدمات Azure في نفس القارة:

20.60 دولارًا أمريكيًا*/التيرابايت

البيانات المنقولة إلى خدمات Azure في قارة مختلفة:

51.50 دولارًا أمريكيًا*/التيرابايت

نقل البيانات إلى مزودات السحابة أو الإنترنت المختلفة:

90.13 دولارًا أمريكيًا*/التيرابايت