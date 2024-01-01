خط الطلب هو أي بند في الطلب له قيمة بالدولار مرتبطة به. إذا لم تكن خطوط الطلبات متوفرة في IBM Cloud®، فستتم معادلتها بعدد من واجهات برمجة التطبيقات أو الأحداث التي يطلق عليها إجراءات المخزون.