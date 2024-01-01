IBM Sterling Intelligent Promising: التسعير
تجربة القدرات المتقدمة وتجربة المستخدم النظيفة لبرنامج IBM Sterling Intelligent Promising
ابدأ الإصدار التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا
لوحة معلومات مع المخططات والرسوم البيانية والخرائط
خطط التسعير يتوفر IBM Sterling® Intelligent Promising في ثلاث باقات - Essentials وStandard وPremium - تبدأ من 700 دولار أمريكي* شهريًا. استكشف خطط تسعير IBM Sterling Intelligent Promising. Essentials

تقديم وعد دقيق بالتسليم في كل تفاعل. توفير خيارات متعددة للتسليم والاستلام لعميلك من الصفحة المقصودة وصفحة تفاصيل المنتج وعربة التسوق والدفع. تحقيق زيادة بنسبة 1% إلى 3% في المبيعات عبر الإنترنت من خلال تاريخ التسليم التقديري (EDD) عبر صفحات قائمة المنتجات وتفاصيلها.

 Standard

تحسين التحويلات الرقمية ورؤية المخزون العالمي في الوقت الفعلي والمبيعات داخل المتجر مع زيادة ربحية قنوات التسويق الشاملة. خفض تكاليف شحن تنفيذ الطلبات عبر الإنترنت بنسبة 6% إلى 12% من خلال تحسين قرارات التوريد وتقليل الشحنات المجزأة.

 المميزة

استخدام بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتوصية بقرارات واعدة بناءً على اختيار العميل أو توفير التكلفة. خفض التكاليف الإجمالية للمخزون بنسبة 3% إلى 7% من خلال تجنب التكاليف المرتبطة بالمخزون الزائد وتقليل الاستثمار في رأس المال العامل للمخزون.

مقدر الفائدة 

ميزات المنتج
Essentials

بدءًا من 700 دولار أمريكي* شهريًا

 Standard

إدارة المخزون عبر شبكتك بدقة

 المميزة

التوسع في عمليات الأعمال على نطاق عالمي

الحد الأدنى لخطوط الطلبات السنوية

100,000

100,000

100,000

واجهات برمجة تطبيقات المعاملات والأحداث لكل خط طلب

300

500

800

موقع تنفيذ غير محدود

إدارة إعدادات شركة الشحن

الوعد القائم على القواعد

مراعاة زمن معالجة موقع التنفيذ

مراعاة مهلة موقع التنفيذ

مراعاة سعة موقع التنفيذ

مراعاة جداول مواعيد الاستلام من شركة الشحن

وعد التسليم المبكر

وعد تقليل الشحنة

مخزون آمن قائم على القواعد

وعد قائم على التكلفة

المخزون المستقبلي الواعد

رؤية المخزون في الوقت الفعلي

مراعاة قواعد النقل في الوعد

المخزون على مستوى العقدة

توفر مجموعة التوزيع

المخزون في الوقت الفعلي وتاريخ التسليم التقديري عند البحث عن المنتج

التدقيق والبحث في المخزون

نشر حدث الإتاحة

شرح النتائج

الإبلاغ عن الفوائد

تحسين قائم على الذكاء الاصطناعي مع تجنب التخفيض

تحسين قائم على الذكاء الاصطناعي لتجنب نفاد المخزون

نتائج مستدامة

فوائد عائد الاستثمار

تحليل التعليقات

التخصيص وقابلية التوسعة

واجهة برمجة التطبيقات أولاً ( بلا عنوان)

دعم المصادقة

دعم JWT

واجهة مستخدم الإدارة

حدود تقييد إجراءات المخزون (واجهات برمجة التطبيقات والأحداث)

30 مليون

50 مليون

80 مليون

دعم التوطين

الأحداث

تصدير البيانات إلى Cloud Object Storage

منصة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (ML)

الدعم الفني

دعم المعايير

دعم المعايير

دعم المعايير

الفوترة

شهري أو ربع سنوي أو سنوي

شهري أو ربع سنوي أو سنوي

شهري أو ربع سنوي أو سنوي

اتفاقية مستوى الخدمة لمدة التشغيل

99.9%

99.9%

99.9%

دعم Premium

واجهة برمجة تطبيقات وأحداث المعاملات الإضافية

مليون (وحدة)

مليون (وحدة)

مليون (وحدة)

مثيلات اختبار إضافية

فوترة شهرية

فوترة شهرية

فوترة شهرية

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

الأسئلة الشائعة

خط الطلب هو أي بند في الطلب له قيمة بالدولار مرتبطة به. إذا لم تكن خطوط الطلبات متوفرة في IBM Cloud®، فستتم معادلتها بعدد من واجهات برمجة التطبيقات أو الأحداث التي يطلق عليها إجراءات المخزون.

لن يتم احتساب سوى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالعرض أو الطلب أو التوافر أو الحجز أو تواريخ التسليم أو الاستلام المقدرة أو التحسين مقابل الاستحقاق. وسيتم احتساب جميع الأحداث الممكّنة التي تم تمكينها مقابل الاستحقاقات.

يمكن أن يخبرك دعم IBM، وستعرض IBM بوابة خدمة ذاتية في المستقبل مع معلومات عن الاستحقاقات والاستخدام.

سيتم محاسبتك بناءً على شروط الاستخدام الزائد المتعاقد عليها وفقًا لهيكل أسعار الإصدار.

إذا كنت تستهلك المزيد من واجهات برمجة التطبيقات والأحداث باستمرار أكثر من مستواك الحالي، فتنصحك IBM بالترقية إلى المستوى التالي. إذ يوفر المستوى التالي المزيد من الوظائف إلى جانب إجراءات المخزون الإضافية.

إذا كان حجم السلع الأساسية لديك أعلى من 50,000 دولار أمريكي، فسيكون دعم Premium متاحًا للشراء.

وكجزء من أي إصدار، تحصل على بيئة منتجة وغير منتجة. يمكنك شراء بيئات إضافية غير إنتاجية عند الطلب.
اتخِذ الخطوة التالية

ألقِ نظرة عن كثب على IBM Sterling Intelligent Promising وكيف يعزز تجارب المتسوقين بدءًا من الاكتشاف وحتى التسليم.

 ابدأ الإصدار التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا