IBM FileNet Capture
المسح الضوئي أو استيراد الملفات لالتقاط المعلومات الرقمية والورقية وتخزينها بتنسيقات مختلفة
انظر المستندات
امرأة تبتسم للكاميرا في غرفة الأرشيف
التقط المحتوى وقدّمه بسرعة فائقة

يعد IBM FileNet Capture حلاً لالتقاط المستندات للحصول على المحتوى الرقمي والورقي. تقوم تكنولوجيا المعلومات بتحويل صور المستندات الممسوحة ضوئيًا والملفات المستوردة إلى محتوى رقمي قيّم يمكن الوصول إليه بسرعة لتحسين إنتاجية الأعمال والخدمات. يتكامل الالتقاط مباشرةً مع IBM ®FileNet Enterprise Content Manager وبرنامج ®FileNet P8 والبرامج الأخرى التطبيقية.
المزايا
يزيد من تكامل البيانات

يؤدي تحسين الصور والفهرسة الآلية إلى زيادة تكامل البيانات وتقليل الحاجة إلى الإدخال اليدوي وإدخال البيانات.
يتكيف مع تغييرات إجراءات العمل

Standard وظائف ومجموعة الأدوات المرنة تساعدك على التكيف مع العمليات التجارية المتغيرة.
يحسن الكفاءة والإنتاجية

يمكن أن تساعد عمليات إدخال المستندات المبسطة في زيادة كفاءة الأقسام.
يقلل من تكاليف التشغيل

تساعد أتمتة التقاط البيانات يدويًا على تقليل التكاليف وتحرير الموظفين لوظائف حساس أخرى في العمل.
المفتاح ®IBM FileNet Capture ميزة المسح والفهرسة والتخزين

IBM FileNet Capture يمكنه المسح الضوئي والفهرسة وتحسين الصور وإجراء عمليات التعرف على البيانات وتوجيه المحتوى وتعهده إلى جميع مستودعات إدارة المحتوى الإلكتروني IBM ®FileNet.

 اللغة العالمية ودعم OCR

يتم تحويل كافة هياكل البيانات إلى Unicode، مما يتيح دعم مجموعات الأحرف المكونة من 16 بت. يتوفر أيضاً دعم لغة التعرف الضوئي على الحروف (OCR).

 الفاكس والتصدير والاستيراد على دفعات

FileNet Capture يتضمن الفاكس الفاكس واستيراد الملفات المجمعة لأي كائن رقمي من نظام الملفات.

 تطبيقات سطح المكتب والتطبيقات الاحترافية

اختر إصدار FileNet Capture الذي يلبي احتياجات عملك على أفضل وجه.
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