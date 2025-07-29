IBM Engineering Rhapsody Architect for Software

يمكنك الانتقال من التصميم إلى التنفيذ باستخدام هندسة البرمجيات المدمجة المؤتمتة في زمن شبه حقيقي. يُنشئ Rhapsody – Architect for Software أُطر كود بلغات C و++C وJava و#C لتصميم هيكل مشروعك وبنيته. باستخدام إطارات التعليمات البرمجية، يمكنك إضافة تعليمات برمجية تفصيلية إلى النموذج أو التعليمات البرمجية. يعمل تطبيق IBM® ELM على مزامنة التغييرات للحصول على بيانات متسقة. يساعدك ملف MARTE على نمذجة الأداء في زمن شبه حقيقي وتحليل عوائق التصميم.