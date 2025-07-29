IBM Engineering Rhapsody Architect for Software

يوفر بيئة تطوير متكاملة للبرمجيات المدمجة تساعدك على الانتقال بسرعة من التصميم إلى التنفيذ.
يُعَد Rhapsody Architect for Software بيئة تطوير قائمة على النماذج لتصميم البرمجيات المدمجة، تساعد على تحسين الإنتاجية، وإعادة الاستخدام، والاتساق من خلال تصوُّر البرمجيات. يدعم معايير الصناعة مثل UML وSysML وAUTOSAR وUPDM، ويُتيح لك توثيق التطبيقات مرئيًا لأتمتة المهام البرمجية اليدوية وتبادل التصاميم.
تجمع البرمجة المرئية بين وظائف التصميم والتطوير، وتسهِّل التعاون بين أعضاء الفريق لتحقيق نتائج أفضل وأسرع.
تهدف هندسة البرمجيات المدمجة إلى توفير أتمتة في الوقت الفعلي لتسريع دورة الانتقال من التطوير إلى التنفيذ.
التعاون هو الأساس. استخدِم ميزات المقارنة والدمج القائمة على النماذج، بما في ذلك التكامل مع نظام IBM® Engineering Workflow Management.
يوفر إمكانية التتبُّع الشامل عبر النماذج والمتطلبات ومواد الاختبار، ما يسهِّل الامتثال ويقضي على العيوب.
بيئة هندسة أنظمة منخفضة التكلفة تُتيح لك تحليل المتطلبات وتفصيلها، وإجراء المفاضلات المعمارية، وتوثيق التصاميم.
جميع قدرات أداة Architect for Systems Engineers، بالإضافة إلى أنها تُتيح لك بناء نماذج أولية للتصاميم، ومحاكاتها، وتنفيذها للتحقق المبكر من صحتها.
بيئة هندسة برمجيات مدمجة منخفضة التكلفة لتصميم تطبيقات ++C أو C، أو Java بشكل رسومي باستخدام UML أو AUTOSAR.
بيئة هندسة برمجيات مدمجة ومرنة في الوقت الحقيقي وتوليد كامل لتطبيقات ++C و C و Java و Ada (بما في ذلك MISRA-C و ++MISRA-C).
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