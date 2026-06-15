تتعثر التطبيقات والتحليلات المصممة للذكاء الاصطناعي عندما يصل السياق متأخرًا أو يكون غير مكتمل أو غير موثوق. وتؤدي مجموعة تقنيات Apache Kafka ذاتية الإدارة، مع عمليات تكامل للمعالجة والحوكمة، إلى إبقاء البيانات محصورة في صوامع عبر الأنظمة، وإجبار الفرق على العمل ببيانات قديمة، وتقليل الثقة.