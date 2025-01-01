يُعَد IBM Cognos Analytics Cloud عند الطلب خدمة مثالية للفِرَق والمؤسسات الصغيرة؛ حيث تقدِّم خيارات ترخيص المستخدم المصممة خصيصًا للوظائف الأساسية أو المتميزة.
لوحة المعلومات والقصص
مساعد التحليلات
تطبيق الأجهزة المحمولة
تلقي التقارير عبر البريد الإلكتروني
التنبؤ الآلي والتحليلات التنبؤية
إنشاء التقارير وتحريرها
تشغيل التقارير بتنسيقات HTML وCSV وExcel وغيرها
جدولة التقارير والمهام
استكشاف البيانات
إنشاء مجموعات وأدوار مخصصة
تمكَّن من الوصول إلى خدمة سحابية متعددة المستأجرين، مناسبة لمستخدم واحدة إلى 200 مستخدم، والتي تستضيفها وتديرها شركة IBM. متوفر في نوعَي التراخيص Standard وPremium.
استفِد من بيئة سحابية مخصصة تستضيفها IBM على نطاق المؤسسة عندما تحتاج إلى بيئات اختبار وإنتاج منفصلة.
ثبِّت البرنامج في بيئتك التحتية المحلية أو السحابية؛ مع الاحتفاظ بالتحكم الكامل كمسؤول والاحتفاظ بالحق في تكوين وإدارة الأجهزة ونظام التشغيل والتطبيق.
تمكَّن من نشر حاويات Cognos Analytics أينما تقوم بتشغيل IBM Cloud Pak for Data - في البيئات المحلية أو على IBM Cloud أو Azure أو AWS أو غيرها.
إنشاء عرض مصور للبيانات ولوحات معلومات
إعداد تقارير المؤسسة
الإنشاء والجدولة: Premium فقط
الإنشاء والجدولة والتوزيع
الإنشاء والجدولة والتوزيع
الإنشاء والجدولة والتوزيع
إعداد البيانات والنماذج
وحدة البيانات
وحدة البيانات، مدير الإطار
وحدة البيانات، مدير الإطار
وحدة البيانات، مدير الإطار
عرض تقارير المؤسسة
مساعد التحليلات
التنبؤ الآلي والتحليلات التنبؤية
مصادر بيانات الاستعلام المباشر
تطبيق الأجهزة المحمولة
التخصيص المتقدم المستند إلى الأدوار
مثيلات التطوير/الاختبار والإنتاج المنفصلة
تكامل واجهات برمجة التطبيقات/REST وSDK
بيئة سحابية مخصصة
إنشاء مجموعات وأدوار مخصصة
إصدار Premium فقط
تكامل Jupyter Notebook
مع ترخيص Watson Studio
الترقيات
آلي
بواسطة IBM
بواسطة العميل
بواسطة العميل
الحد الأقصى لعدد المستخدمين
200 مدمج مع Cloud Premium
غير محدود
غير محدود
10,000
*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.