تحويل بيانات التعليم إلى رؤى تعمل على تحسين النتائج والأداء.
تساعد IBM® Cognos Analytics المؤسسات الأكاديمية على استخلاص رؤى من بيانات التسجيل والأداء والتمويل. تمكين أعضاء هيئة التدريس والقادة من اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لتحسين النتائج والكفاءة والمساءلة.
دمج البيانات الأكاديمية والمالية والتشغيلية في منصة واحدة لتمكين إعداد تقارير دقيقة، وتحليل أسرع، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
استخدِم بيانات الأداء لتحديد الطلاب المعرضين للخطر، وتصميم برامج دعم مخصصة، وتمكين أعضاء هيئة التدريس من تعزيز النتائج الأكاديمية على نطاق واسع.
احصل على رؤية فورية للميزانيات والموارد البشرية وتوزيع الموارد لضمان التخطيط الفعَّال وتعزيز المساءلة عبر الأقسام.
قدِّم تقارير وتحليلات بالخدمة الذاتية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، مع حوكمة مركزية، وصلاحيات وصول قائمة على الأدوار، وضوابط أمان للبيانات.
اكتسِب خبرة عملية في مجال ذكاء الأعمال ووسِّع آفاقك المهنية.
ادمج تحليلات العالم الواقعي إلى صفّك وامنح طلابك الاستعداد لمهن قائمة على البيانات.
هل أنت مستعد لتمكين مؤسستك بالبيانات؟ اكتشف كيف تدعم Cognos Analytics الأهداف الأكاديمية من خلال استكشاف الرؤى، وإمكانية الوصول، وأدوات الخدمة الذاتية.