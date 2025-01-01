قم ببناء ونشر وتوسيع نطاق تطبيقاتك بسلاسة باستخدام منصتنا القوية.
توفر IBM Cloud Pak® for Applications المرونة الكاملة لبيئة تطبيقاتك. استخدم اشتراكك للاختيار من بين العديد من خيارات نشر التشغيل المتعددة: ®IBM WebSphere ، و IBM WebSphere Liberty، و Red Hat® JBoss®Enterprise Application Platform، و Quarkus، و Tomcat، و Node.js Spring Boot، و Vert.x وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك نشر ®Red Hat OpenShift المضمّن لدعم احتياجات نشر الحاويات وأدوات تحديث التطبيقات لتحويل بيئة التطبيقات الحالية بكفاءة لجعلها جاهزة للمستقبل.
اختر باقة تجمع بين المحاكاة الافتراضية وأوقات التشغيل والأدوات والتخزين لتلبية احتياجاتك الخاصة.
استمتع بالمرونة من خلال نسب الاستخدام الخاصة بالمنتج. صمم استخدامك بناءً على ما يناسب عملك بشكل أفضل.
دائمة: مثالية للالتزامات طويلة الأجل.
الاشتراك: الدفع حسب الاستخدام.
شهري: مرونة قصيرة المدى.
اكتشف إصدار Pak for Apps الذي يناسب بشكل أفضل حالة الاستخدام الخاصة بك وابدأ بسرعة.
الميزة
المتقدمة
Standard
محدود
WebSphere Automation
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Fusion Essentials (التخزين)
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Red Hat OpenShift [غير مقيد]
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Red Hat Runtimes [غير مقيد]
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دعم اشتراك Red Hat Premium
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دعم مخصص لـ IBM + Red Hat L1 / L2 / L3
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WebSphere Application Server Network Deployment
WebSphere Application Server Liberty Core
WebSphere Application Server
Transformation Advisor
Mono2Micro
WebSphere Migration Toolkit
دعم شركة IBM من فئة المؤسسات (24/7)
المرونة: تعمل منصة OpenShift المستندة إلى Kubernetes على تسريع دورات التطوير، مما يتيح النشر والتوسع السريع.
السلاسة: تضمن البيئة المتسقة عبر التطوير والاختبار والإنتاج سير عمل أكثر سلاسة.
الأمان: يوفر OpenShift ميزات أمان مدمجة لحماية تطبيقاتك وبياناتك.
تعزيز الإنتاجية: تتيح المجموعة المتنوعة من أنظمة وقت التشغيل وأطر العمل مثل IBM WebSphere®، وWebSphere Liberty، وRed Hat JBOSS Enterprise Application Platform وQuarkus وTomcat وNode.js Spring Boot وVert.x وغيرها - لفرق التطوير اختيار الأنسب لتطبيقاتهم.
قابلية التوسع: تم تحسين وقت التشغيل لدينا لتحقيق قابلية التوسع، مما يضمن أداء سلس مع زيادة حمل تطبيقك.
قابلية التشغيل البيني: يعزز CP4Apps قابلية التشغيل البيني عبر بيئات وقت التشغيل المختلفة، مما يتيح التكامل السلس بين الخدمات المصغرة.
الحد من المخاطر: تساعد أدوات مثل IBM Transformation Advisor و Mono2Micro في تقييم التطبيقات الحالية وتحديد التبعيات والتوصية باستراتيجيات التحديث. هذا يقلل من المخاطر أثناء الترحيل.
الكفاءة: تعمل الأتمتة على تبسيط عملية التحديث، مما يسمح للفرق بالتركيز على الابتكار بدلاً من إعادة الهيكلة اليدوية.
توفير التكاليف: من خلال تحسين التطبيقات الحالية، يمكنك تجنب تكاليف البنية التحتية غير الضرورية.
الإدارة الاستباقية: تقوم أدوات الأتمتة بمراقبة سلامة الخادم وكشف التهديدات الأمنية ومعالجة المشكلات تلقائياً. (أضف أيضًا حول الترحيل)
الامتثال: ضمان الالتزام بسياسات الأمن ومعايير الصناعة.
توفير التكلفة والوقت: يؤدي تقليل التدخل اليدوي إلى توفير وقت ثمين لفريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بك.
إدارة البيانات: تنظيم بيانات التطبيق وفهرستها وحمايتها بكفاءة.
قابلية التوسع: يمكنك إدارة تخزين البيانات بسهولة مع توسع تطبيقك.
أمن البيانات: حماية المعلومات الحساسة باستخدام التشفير وضوابط الوصول.