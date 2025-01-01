مزج أدوار المستخدم ومطابقتها لتعزيز الإنتاجية وتبسيط التعاون. بفضل التراخيص المرنة التي تعتمد على الأدوار، صُمم برنامج IBM Blueworks Live لتوسيع النطاق وفقًا لاحتياجات فريقك. يمكن نشر برنامج IBM Blueworks Live على تقنيات سحابات عامة أو خاصة، وتكوينه لتلبية المتطلبات الفيدرالية الأمريكية.
يوضح القسم التالي التسعير الخاص بالنشر على السحابة العامة. للتعرف على خيارات السحابة الخاصة أو الفيدرالية الأمريكية، يُرجى الاتصال بالمبيعات.
الإنشاء والتعديل والعرض. يمكن تعيين حقوق المسؤول.
العرض والتعليق على المسودة/المنشور.
عرض المنشور فقط.** تباع في عبوات مكونة من 100.
نماذج العمليات الاحترافية
نماذج القرار
السياسات التنظيمية
تحليلات العمليات
سير عمل المستندات
قوالب العمليات
تقارير الاستخدام
تشغيل العمليات
مستودع العمليات المركزي
قائمة مصطلحات الأعمال
التعاون في الوقت الفعلي
مجتمع مدمج داخل المنتج
تصدير نماذج العمليات
الموافقة على نماذج المراجعة/العمليات
تاريخ الإصدار
الوصول عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)
نموذج عمليات الأعمال والترميز (BPMN)، XPDL، Microsoft Visio Import
تأمين تخزين البيانات (مشفر)
يمكن نشر IBM Blueworks Live على سحابة عامة أو خاصة وتكوينه لتلبية المتطلبات الفيدرالية الأمريكية. يحتوي كل خيار نشر على تراخيص قائمة على الأدوار لجعل الحل يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.
تتوفر الوظائف الكاملة لبرنامج Blueworks Live كحل قائم على السحابة عند الطلب.
خدمة مخصصة وخاصة مصممة للشركات التي تتطلب حلاً لمستأجر واحد.
خدمة مخصصة للوكالات الفيدرالية الأمريكية.
يقدم برنامج IBM Blueworks Live اشتراكات شهرية وسنوية مرنة. يمكنك الترقية أو الرجوع إلى إصدار أقدم أو الإلغاء في نهاية المدة.
يقدم برنامج IBM Blueworks Live أدوارًا مختلفة لتناسب مستويات المشاركة المتفاوتة في فريقك ومؤسستك.
اختر الدور الذي يتوافق بشكل أفضل مع مسؤوليات فريقك ومستوى مشاركته في إدارة العمليات.
يستخدم برنامج IBM Blueworks Live بروتوكولات التشفير الرائدة في المجال للبيانات أثناء النقل وفي حالة التخزين. تتبع خدمتنا السحابية شهادات الأيزو وتخضع لعمليات تدقيق أمنية مستقلة منتظمة. يمكنك معرفة المزيد عن إجراءاتنا الأمنية هنا.
يخزن برنامج IBM Blueworks Live بياناتك في مراكز بيانات IBM Cloud الآمنة. تنتشر مواقع تخزين البيانات في مناطق مختلفة على مستوى العالم، ويمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة لمواقع معالجة البيانات والتخزين هنا.
نعم، نحن نقدم إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 30 يومًا لبرنامج IBM Blueworks Live. يمكنك الاشتراك في الإصدار التجريبي المجاني من هنا.
نعم، يقدم برنامج IBM Blueworks Live مجموعة كبيرة من القوالب القابلة للتخصيص المدعومة من AQPC لمساعدتك على البدء بسرعة في استخدام أفضل الممارسات في المجال.
نعم، يدعم IBM Blueworks Live استيراد النماذج من BPMN و XPDL و Microsoft Visio، ما يجعل من السهل ترحيل نماذج العمليات الحالية إلى منصتنا.
التسعير المبين في الجدول خاص بالنشر في بيئة السحابة العامة لبرنامج IBM Blueworks Live. للحصول على خيارات السحابة الخاصة أو الفيدرالية، يُرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا.
*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم سارية، وتخضع لتوفُّر عرض المنتج في المنطقة المحلية. الأسعار المعروضة هي للنشر في البيئات السحابية العامة.