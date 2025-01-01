مزج أدوار المستخدم ومطابقتها لتعزيز الإنتاجية وتبسيط التعاون. بفضل التراخيص المرنة التي تعتمد على الأدوار، صُمم برنامج IBM Blueworks Live لتوسيع النطاق وفقًا لاحتياجات فريقك. يمكن نشر برنامج IBM Blueworks Live على تقنيات سحابات عامة أو خاصة، وتكوينه لتلبية المتطلبات الفيدرالية الأمريكية.

يوضح القسم التالي التسعير الخاص بالنشر على السحابة العامة. للتعرف على خيارات السحابة الخاصة أو الفيدرالية الأمريكية، يُرجى الاتصال بالمبيعات.