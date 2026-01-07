يُعد Advanced Cargo Analysis (ACA) حلاً لتقييم المخاطر التي تتعرض لها الوكالات الحكومية والمجموعات التجارية
يُعد Advanced Cargo Analysis (ACA) حلاً لتقييم المخاطر التي تتعرض لها الوكالات الحكومية والمجموعات التجارية، ويقيّم مخاطر الشحنات الدولية استنادًا إلى مستندات التجارة (الإقرارات الجمركية، وبيانات الشحن، وبوالص الشحن البحري، وبوالص الشحن الجوي)، بالإضافة إلى بيانات خارجية وتاريخية إضافية. واستنادًا إلى تقييم المخاطر، تحدد ACA البضائع التي قد تكون خطيرة أو غير قانونية أو تتطلب تفتيش - قبل وصولها إلى ميناء الوجهة. وهذا يُحسّن أمن الحدود ويقلل من فرصة الاحتيال والتهريب. واعتمادًا على المخاطر، يتم اتخاذ إجراءات الاحتواء أو التفتيش. ويقوم الأصل بتقييم المخاطر هذا في زمن شبه حقيقي، ويقدم نصائح للإجراءات التالية.
ويتولى ACA إدارة سير العمل نحو محرك القواعد (IBM ODM) ويوفر واجهة مستخدم شاملة لدعم المستخدم النهائي في اتخاذ قرار مستنير. ودخل الأصل حيز الإنتاج في يونيو 2020 ويمكن أن نشره محليًا وكذلك على السحابة.
يتم فصل قرار التفتيش والتنفيذ، مما يجعل موظفي التفتيش أقل عرضة لمحاولات الرشوة.
عادة ما تضاعف الأنظمة القائمة على القواعد معدل دخول موظفي التفتيش، مما يسمح إما بتخفيض عدد الموظفين أو زيادة الأمن.
يمكن إبلاغ التجار مسبقًا، مما يسمح لهم بالتخطيط بشكل أفضل لمناولة البضائع الخاصة بهم.
خارطة طريق للتحسين المستمر تسمح بالتوسع باستخدام نماذج التعلم الآلي واستخدام مصادر بيانات إضافية.
في الاقتصادات الحديثة، يكون لسلطات الموانئ ووكالات الجمارك أهداف متعددة:
تجبر التهديدات العالمية المتزايدة، مثل الإرهاب والمنافسة العالمية، السلطات على إيجاد التوازن الدقيق بين هذه الأهداف. وليس من العملي التحكم في كل حركة شحن، وبالتالي تعتمد السلطات على الضوابط المستهدفة لتحديد الحالات الأكثر إثارة للريبة
تقدم Advanced Cargo Analytics قوة التحليلات الحديثة للجهات المختصة لإجراء تقييم المخاطر في الوقت الفعلي بناءً على الوثائق المتاحة مثل بوالص الشحن الجوي، وبوالص الشحن البحري، والإقرارات الجمركية.
يتم استخدام ملفات تعريف المخاطر المؤتمتة لإجراء تقييم المخاطر، كما يتم استخدام التحليلات على البيانات التاريخية للسماح بالتحسين المستمر.
يمكن استخدام Advanced Cargo Analytics كأداة اختيار مؤتمتة بالكامل، أو كأداة دعم اتخاذ القرار حيث تستخدم مستندات الإدخال والمخاطر المكتشفة، مما يساعد المستخدم على اتخاذ القرار النهائي.
يُعد أصل ACA مجموعة متخصصة من الأدوات المصممة لدعم الاحتياجات المحددة لمراكز الاستهداف الوطنية ووكالات الجمارك وسلطات الموانئ، حيث إنه من خلال تلك الأصول، يتم جمع وفرز وتحويل بيانات الشحن الموجودة في الوثائق اللوجستية والإقرارات الجمركية، ثم فحص هذه البيانات بحثاً عن عناصر معروفة أو أنماط سلوكية قد تشير إلى تهديد محتمل في شبكات النقل. كما تُصدر الأصول تحذيرات للمحللين لتمكينهم من التحقق من التهديد وإصدار تنبيه، وذلك باستخدام سير العمل المدمج ونظام إدارة القضايا المتضمن داخل الأصل.
وعلى هذا النحو، يجب تنفيذ مشاريع ACA بمساعدة خبراء في عالم أمن الحدود المتقدم شديد الحساسية. وفي حين أن المشاريع تستغرق ما بين عامين إلى 5 أعوام من البداية إلى الإنتاج، فإن تثبيت وتهيئة أصل ACA سيستغرق حوالي شهر واحد للوظائف الجاهزة، على افتراض أن البنية التحتية الأساسية موجودة.
المهارات المطلوبة: IBM ODM