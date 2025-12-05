IBM Advanced Archive for DFSMShsm

إضافة طبقة أرشيف لتحسين كفاءة DFSMShsm والاستفادة من التخزين السحابي

زيادة أداء وكفاءة بيئات HSM

يُنشئ IBM Advanced Archive for DFSMShsm طبقة أرشيف جديدة لنسخ بيانات الكمبيوتر المركزي غير النشطة التي تُدار حاليًا بواسطة DFSMShsm. تستهلك طبقة الإدارة الإضافية والأقل تأثيرًا موارد وحدة المعالجة المركزية بشكل أقل لتحسين كفاءة DFSMShsm، وتضيف التخزين السحابي إلى خيارات وسائط الأشرطة الافتراضية والفعلية.

يساعدك على زيادة أداء وكفاءة بيئات HSM التي تحتوي على كميات كبيرة من البيانات غير النشطة التي يجب الاحتفاظ بها لفترات طويلة. يحافظ على سياسات DFSMS (نظام إدارة تخزين مرافق البيانات) لإنشاء نسخ احتياطية للبيانات وإدارة الاحتفاظ بها بشكل صحيح. عندما تسترجع التطبيقات أو المستخدمون البيانات المخزَّنة في السحابة، تعود تحت إدارة DFSMShsm وتصبح متاحة. يدعم IBM Advanced Archive for DFSMShsm بيئات IBM Cloud Object Storage وIBM SoftLayer وAmazon S3 السحابية.

تكاليف أقل

تقليل حجم وتكلفة معالجة مجموعات بيانات التحكم في HSM والاستفادة من اقتصاديات ومرونة التخزين السحابي.
تحسين كفاءة وحدة المعالجة المركزية

نقل البيانات الوصفية من البيانات غير النشطة إلى عمليات منخفضة التأثير لتحسين نافذة التشغيل الدفعي ووقت تنفيذ التطبيقات.
توفير مرونة السحابة

استخدام البيئات السحابية الخاصة أو العامة أو السحابة الهجينة. نقل البيانات المخزنة سابقًا على أشرطة ML2 تحت إدارة DFSMShsm إلى البيئة السحابية.
استدعاء البيانات مباشرةً إلى HSM

تمكين التطبيقات والمستخدمين من استدعاء البيانات المؤرشفة. يتم إرجاع البيانات المؤرشفة إلى عنصر تحكم DFSMShsm.

الميزات

عينة JCL قابلة للتخصيص

تتضمن مكتبة عينات JCL الخاصة بـ Advanced Archive for DFSMShsm عينات JCL قابلة للتخصيص بالكامل لهذه المهام:

  • أرشفة البيانات غير النشطة
  • استعادة البيانات من الأرشيف إلى أشرطة ML2
  • إنشاء التقارير
  • النسخ الاحتياطي واستعادة وتنظيف قاعدة بيانات الأرشيف
واجهة ISPF

توفِّر واجهة ISPF (Interactive System Productivity Facility) الخاصة بـ Advanced Archive for DFSMShsm الوظائف التالية:

  • وصول سهل إلى إعدادات المنتج المستخدمة لنقل البيانات من الأرشيف ولتحديد بيئات التخزين السحابي.
  • عرض مجموعات البيانات التي تمت أرشفتها والسماح (اختياريًا) بوضع الملفات في قائمة انتظار لاستعادتها.
  • عرض وحدات تخزين الأشرطة التي تحتوي على مجموعات البيانات المؤرشفة.
  • توفير طريقة وصول سريعة لإنشاء JCL لاستعادة الملفات المؤرشفة التي تم وضعها في قائمة الانتظار لمعالجة الاستعادة.
  • عرض الملفات المؤرشفة الموجودة في قائمة انتظار الاستعادة.
  • توفير SMS Archive Policy Editor لتحديث عضو مكتبة مَعلمات AXQMCPOL المستخدم لتنفيذ طبقة التخزين الشبيهة بـ ML3.
وحدة التحكم في الأوامر في IBM Concert for Z
واجهة أوامر وحدة التحكم

عمليات الأرشفة والاستعادة وإعادة الاستخدام والتنظيف تدعم استخدام أوامر وحدة التحكم لعرض حالة العملية أو إيقاف عملية جارية.

تدعم المهمة المبدوءة AXQTINIT أوامر وحدة التحكم لتغيير وضع المعالجة، وعرض معلومات الحالة، وتحديث إعدادات المعلمات، وإيقاف المهمة.
التفاصيل الفنية

متطلبات البرنامج

الإصدار IBM® z/OS V1.13 أو أحدث

متطلبات الأجهزة

أي جهاز قادر على تشغيل IBM z/OS الإصدار 1.13 أو أحدث.
