الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

مستقبل عمليات IBM Z الذكية القائمة على البيانات باستخدام Db2 for z/OS Agent

نقدم لكم IBM Db2 for z/OS Agent، المصمم لتبسيط عمليات IBM Z من خلال تفاعلات طبيعية وحوارية.

نشرت ١٠/٢٩/٢٠٢٥
المؤلفون

Gandhi Ambalavanan

Product Manager, Data & AI on IBM Z

IBM

Martin Schneider

Leader, Development and PM, Z Data Integration and AI

IBM

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

نقدم لكم Db2 for z/OS Agent، المساعد المدعم بالذكاء الاصطناعي من IBM والمصمم لتبسيط عمليات الكمبيوتر المركزي من خلال تفاعلات طبيعية وحوارية.

لقد تجاوز الذكاء الاصطناعي التوليدي روبوت المحادثة ومحركات التوصية. حيث صار الذكاء الاصطناعي الآن يكتب التعليمات البرمجية وينشئ الصور بل ويعيد تعريف طريقة إجرائنا للأبحاث. وستكون الحدود التالية أكثر تحولًا وتأثيرًا؛ وهي: وكلاء الذكاء الاصطناعي، أو حلول الزميل الرقمي الذي يفهم السياق، ويستدل من خلال التعقيد، ويقدم رؤى عملية قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي. بالنسبة للمؤسسات التي تُشَغِّل أنظمة ذات مهام حساسة مثل IBM Z، فإن هذا التطور ليس مجرد أمر شيق، بل هو أمر ضروري وأساسي. 

ينكشف فصل جديد في عمليات IBM Z مع وجود Db2 for z/OS Agent في صميم هذه العمليات. 

الفرصة المتاحة للشركات

أصبحت إدارة الأنظمة أعقد من أي وقت مضى، خاصة للمؤسسات الكبرى، حيث (1) تكون الفرق العاملة مُثقَلَة بالعمل وغالبًا ما تكون المعرفة مُخزَّنة في وحدات منعزلة؛ (2) ويُعد تدريب الكفاءات الجديدة عملية بطيئة تستنزف الموارد؛ (3) وغالبًا ما يتطلب استكشاف الأخطاء وإصلاحها التنقّل بين لوحات المعلومات المختلفة، وفك رموز السجلات، والاعتماد على المعرفة المتوارثة؛ وكل هذه العوامل تُبطئ العمليات وتزيد من المخاطر.

وكيل الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تحسينية، بل ضرورة استراتيجية للمؤسسات. فالمؤسسات التي تفهم ذلك وتتبنى حلول وكيل الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس سوف تستفيد لا شك من فوائده التي لا حصر لها، مثل:

  • تعزيز الخبرة البشرية بالذكاء الاصطناعي: بدلًا من أن يضطر فريقك إلى حفظ التفاصيل أو البحث في الوثائق لحل المشكلة، يمكنهم الآن ببساطة طرح أسئلة، مثل "ما الذي تغير في فهارس البيانات الخاصة بي الليلة الماضية؟ أو "هل هناك أي حالات شاذة في معاملات الأمس؟" أو "أي نظام فرعي يسبب مشاكل في الوقت الحالي؟".
  • إطلاق عنان الرؤى من البيانات القيّمة والآمنة باستخدام الذكاء الاصطناعي: إن IBM Z  أشبه بخزانة تحتفظ بأصول البيانات الأكثر قيمة، ومغلقة بإحكام ومنظمة للغاية. لكن الوصول إلى الرؤى من هذه الخزنة قد يكون بطيئًا ومعقدًا. فتخيل الآن أن هناك مصرفيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي جالسًا عند نافذة الخزنة. هذا المصرفي لا ينام أبدًا ولا ينسى أبدًا ويستجيب دائمًا بدقة. ويمكنك طرح سؤال باللغة الإنجليزية البسيطة والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ على الفور.

هذا ما يَعِد به Db2 for z/OS Agent، لأنه مصمم لتبسيط عمليات IBM Z من خلال تفاعلات طبيعية تعتمد على أسلوب المحادثة والتحاور.

ما أهمية ذلك وكيفية تعزيز قدرات مديري إدارة الأعمال الرقمية لديك

التحول من لوحة المعلومات إلى الحوار هو أكثر من مجرد تغيير في واجهة المستخدم (UI)، بل طريقة جديدة للعمل. وهذا ما يوفره من ميزات:

  • عمليات مبسطة: واجهة محادثة واحدة لجميع أسئلتك.
  • قرارات أسرع: رؤى في الوقت الفعلي في ثوانٍ وليس ساعات.
  • سد فجوات المهارات: يتعلم الموظفون المبتدئون بشكل أسرع دون إبطاء الخبراء.
  • زيادة المرونة: يمكن للفرق الاستجابة للقضايا بشكل استباقي، وليس بشكل تفاعلي.

قبل وكلاء الذكاء الاصطناعي، قد يقضي كبير مديري قواعد البيانات ساعات في مقارنة الأنظمة الفرعية وسحب السجلات وتوجيه الموظفين المبتدئين، كل ذلك أثناء إدارة حادث من الدرجة الأولى. بفضل استخدام Db2 for z/OS Agent، يمكن لمدير إدارة الأعمال نفسه طرح سؤال واحد والحصول على إجابة واضحة في ثوانٍ. وعندما يسأل DBA المبتدئ نفس السؤال، فإن الوكيل لا يقدم الإجابة فحسب، بل يشرح أيضًا المنطق وراء ذلك.

يصبح كل تفاعل لحظة تعليمية. بمرور الوقت، يرتفع مستوى الفريق بأكمله.

هندسة Db2 for z/OS Agent

تم تصميم Db2 for z/OS Agent على أساس بنية الذكاء الاصطناعي متعددة الطبقات. فيما يلي كيفية عمل طبقات Db2 for z/OS Agent معًا:

  • Db2 13 for z/OS هو نظام قاعدة البيانات على IBM Z، حيث يحتفظ بالبيانات الحساسة ويعمل كخزنة آمنة.
  • IBM watsonx Assistant for Z هو منصة تحاورية. فها هو صوت المساعد، يرحب ويرد على المستخدمين. 
  • النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) (عبر منصة watsonx.ai) هي الدماغ الذي يفهم ويعالج الاستفسارات، ويصوغ الإجابات، للرد بلغة طبيعية.
  • توفر ملفات فهرس Z RAG + Db2 وصولًا سريعًا ومنظمًا إلى المعارف ذات الصلة، ما يحسِّن أداء البحث ويسهل للمساعد على العثور على المستندات الصحيحة بسرعة.
  • برامج تشغيل ODBC هي عناصر البرامج الذي تسمح للمساعد بالوصول إلى البيانات من قاعدة البيانات. يعمل كمترجم يساعد المساعد عن طريق تحويل الاستعلامات إلى تنسيق تفهمه قاعدة البيانات والتعامل مع الاستجابة مرة أخرى إلى المساعد.
  • OpenShift هي البنية التحتية المفتوحة، والقابلة للتوسع، التي تحافظ على سير كل شيء بسلاسة.

تضمن هذه البنية تقديم الرؤى بشكل آمن وموثوق وفي الوقت الحقيقي، دون المساس بسلامة الأنظمة الأساسية.

أحدث عضو في فريقك: Db2 for z/OS Agent

لا يقتصر وكيل Db2 for z/OS على مسؤولي قواعد البيانات فقط. بل هو مصمم لتمكين الفريق بأكمله:

  • مبرمجو النظام: مراقبة سلامة النظام الفرعي واتجاهاته العامة. 
  • قادة تكنولوجيا المعلومات: تسريع عملية التأهيل ونقل المعارف. 
  • فرق عمل العمليات: تشخيص المشكلات بشكل أسرع وتقليل فترات التعطل. 
  • الموظفون الجدد: يتعلمون أثناء العمل دون إبطاء الفريق. 

باختصار، إنه مضاعف قوة لكل دور في منظومة IBM Z المتكاملة

لا يحل وكلاء الذكاء الاصطناعي محل البشر؛ بل يتعاونون معهم. وكما صرح Jorge Amar، من شركة الاستشارات McKinsey قائلًا: "نحن على أعتاب عالم جديد يتعين عليك فيه التفكير في القوة العاملة لديك باعتبارها قوى وكيلة وقوى بشرية في آن واحد." تقود شركة IBM Z هذا التغيير من خلال Db2 for z/OS Agent، ما يجعل الذكاء الاصطناعي في صميم عمليات المؤسسة مباشرةً، ويتم التغيير تدريجيًا بإدخال أمر واحد في كل مرة. 

هل أنت مستعد لرؤيته وهو قيد التنفيذ؟ تحدث مع الفريق الذي يقف وراء هذا الوكيل. هذا أوان عمليات IBM Z، وهي عمليات تحاورية. 

