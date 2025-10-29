مستقبل عمليات IBM Z الذكية القائمة على البيانات باستخدام Db2 for z/OS Agent

أصبحت إدارة الأنظمة أعقد من أي وقت مضى، خاصة للمؤسسات الكبرى، حيث (1) تكون الفرق العاملة مُثقَلَة بالعمل وغالبًا ما تكون المعرفة مُخزَّنة في وحدات منعزلة؛ (2) ويُعد تدريب الكفاءات الجديدة عملية بطيئة تستنزف الموارد؛ (3) وغالبًا ما يتطلب استكشاف الأخطاء وإصلاحها التنقّل بين لوحات المعلومات المختلفة، وفك رموز السجلات، والاعتماد على المعرفة المتوارثة؛ وكل هذه العوامل تُبطئ العمليات وتزيد من المخاطر.

وكيل الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تحسينية، بل ضرورة استراتيجية للمؤسسات. فالمؤسسات التي تفهم ذلك وتتبنى حلول وكيل الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس سوف تستفيد لا شك من فوائده التي لا حصر لها، مثل:

تعزيز الخبرة البشرية بالذكاء الاصطناعي: بدلًا من أن يضطر فريقك إلى حفظ التفاصيل أو البحث في الوثائق لحل المشكلة، يمكنهم الآن ببساطة طرح أسئلة، مثل "ما الذي تغير في فهارس البيانات الخاصة بي الليلة الماضية؟ أو "هل هناك أي حالات شاذة في معاملات الأمس؟" أو "أي نظام فرعي يسبب مشاكل في الوقت الحالي؟".

إطلاق عنان الرؤى من البيانات القيّمة والآمنة باستخدام الذكاء الاصطناعي: إن IBM Z أشبه بخزانة تحتفظ بأصول البيانات الأكثر قيمة، ومغلقة بإحكام ومنظمة للغاية. لكن الوصول إلى الرؤى من هذه الخزنة قد يكون بطيئًا ومعقدًا. فتخيل الآن أن هناك مصرفيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي جالسًا عند نافذة الخزنة. هذا المصرفي لا ينام أبدًا ولا ينسى أبدًا ويستجيب دائمًا بدقة. ويمكنك طرح سؤال باللغة الإنجليزية البسيطة والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ على الفور.

هذا ما يَعِد به Db2 for z/OS Agent، لأنه مصمم لتبسيط عمليات IBM Z من خلال تفاعلات طبيعية تعتمد على أسلوب المحادثة والتحاور.