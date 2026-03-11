ScarfBench: معيار عام لترحيل إطار عمل Java

نقدم لكم اليوم ScarfBench—اختصار لـ Self-Contained Application Refactoring Benchmark)—وهي حزمة اختبارات معيارية مفتوحة ولوحة صدارة عامة، صُممت لتقييم عمليات ترحيل تطبيقات Java المؤسسية المؤتمتة والمعتمدة على الوكلاء عبر أطر عمل Jakarta EE و Quarkus و Spring.

مع تحديث المؤسسات لأنظمتها الحيوية، أصبح نقل أطر العمل أولوية استراتيجية. وفي الوقت نفسه، يتم استخدام أدوات التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتسريع هذه التحولات.

يوفر ScarfBench وسيلة معيارية وقابلة للتكرار لتقييم ما إذا كانت عمليات الترحيل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تنتج نظاماً فعالاً وموثوقاً—وليس مجرد كود قابل للتجميع. إنه يتيح إجراء تقييم متسق باستخدام أعباء عمل معتمدة بأسلوب المؤسسات ونظام تسجيل شفاف.