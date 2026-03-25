VAKRA—— وهو اختصار لعبارة eValuating API and Knowledge Retrieval Agents using multi-hop, multi-source dialogues"وهو تقييم إلكتروني لواجهات برمجة التطبيقات ووكلاء استرجاع المعرفة باستخدام حوارات متعددة الخطوات ومتعددة المصادر—هو معيار قابل للتنفيذ قائم على الأدوات، صُمم لتقييم مدى جودة استدلال وكلاء الذكاء الاصطناعي من البداية إلى النهاية في بيئات شبيهة ببيئات المؤسسات.

بدلًا من اختبار مهارات معزولة، يقيس VAKRA الاستدلال التركيبي عبر واجهات برمجة التطبيقات والمستندات، باستخدام مسارات تنفيذ كاملة لتقييم ما إذا كان بإمكان الوكلاء إكمال مهام سير عمل متعددة الخطوات بشكل موثوق، وليس مجرد خطوات فردية.

يوفر VAKRA بيئة قابلة للتنفيذ يتفاعل فيها الوكلاء مع أكثر من 8000 واجهة برمجة تطبيقات مستضافة محليًا ومدعومة بقواعد بيانات حقيقية تغطي 62 مجالًا، إلى جانب مجموعات مستندات متوافقة مع تلك المجالات. قد تتطلب المهام سلاسل استدلال من 3–7 خطوات تجمع بين التفاعل المنظَّم مع واجهات برمجة التطبيقات والاسترجاع غير المنظَّم ضمن قيود استخدام الأدوات باللغة الطبيعية.