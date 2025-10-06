يسرّ IBM الإعلان عن إطلاق إصدار المطورين من watsonx.data، وهو تطبيق لسطح مكتب مجاني يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى على المطورين ومهندسي البيانات استكشاف البيانات وإنشاء النماذج الأوَّلية والتعلّم في بيئة مستودع بحيرة بيانات كاملة.
توفِّر مستودعات بحيرات البيانات مرونة بحيرات البيانات وأداء المستودعات. ولكن بالنسبة إلى الكثير من المطوِّرين، قد تكون إدارة هذه البيئات واستعلامها أمرًا شاقًا. تتطلب الإعدادات التقليدية خبرة تقنية متعمقة وتكوينات معقدة وبنية تحتية مكلِّفة.
من خلال إصدار المطورين من watsonx.data، تُزيل IBM هذه العوائق. يمكن للمطورين ومهندسي البيانات وعلماء البيانات الآن إعداد بيئة مستودع بحيرة كاملة الميزات في دقائق - دون القلق بشأن الاعتماد على السحابة أو تعقيد البنية التحتية أو النسخ التجريبية محدودة الوقت.
يأتي إصدار المطورين مزوَّدًا مسبقًا بأكثر مجموعة مكتملة من الأدوات والمكونات المتوفرة في السوق:
إنها ليست مجرد بيئة تجريبية. إنها بيئة مستودع بحيرة بيانات متكاملة لمستخدم واحد - مجانية إلى الأبد. يمكنك تثبيته على سطح المكتب وتجربة البيانات وبناء النماذج الأوَّلية بالوتيرة التي تناسبك، دون تواريخ انتهاء أو عوائق ترخيص.
إصدار المطورين من IBM watsonx.data ليس مخصصًا فقط للاستعلام عن البيانات وإدارتها - بل تم تصميمه أيضًا لتسريع الابتكار. حيث يمكن للمطورين:
لتسهيل عملية التبنّي، توفِّر IBM ما يلي:
بمجرد الانتهاء من استكشاف إصدار المطورين من watsonx.data، يكون الانتقال إلى إصدار Enterprise سلسًا - حيث تنتقل أعمالك دون أي جهد إضافي. تساعدك واجهات برمجة التطبيقات القابلة لإعادة الاستخدام على الانتقال إلى الإنتاج، ما يوفر الوقت. وإذا كنت تريد تجربة أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنك بسهولة الاشتراك في النسخة التجريبية من SaaS والاستفادة بشكل عملي من بيئة مُدارة بالكامل.
تمكِّن IBM المطورين من التعلم والبناء والابتكار بثقة - مع توفير مسار واضح لعمليات النشر الجاهزة للمؤسسات. سواء أكنت تستكشف مستودعات بحيرة البيانات أم تبني إثباتات للمفهوم، يُعَد إصدار المطورين أسرع طريقة للبدء.
إصدار المطورين من IBM watsonx.data متاح الآن مجانًا إلى الأبد. نزِّله اليوم.
نزِّل إصدار المطورين من watsonx.data
انضم إلى ندوتنا الإلكترونية القادمة لمعرفة المزيد
جرِّب watsonx.data