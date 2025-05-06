تقديم API Agent: إضفاء الطابع الديمقراطي على واجهات برمجة التطبيقات في عصر الوكلاء

6 مايو 2025
اليوم في مؤتمر THINK، أعلنت IBM API Connect عن API Agent الجديد - الذي تم تطويره لتسريع رحلتك مع واجهات برمجة التطبيقات بكفاءة وسرعة وثقة أكبر.
لم يَعُد الذكاء الاصطناعي مجرد مفهوم مستقبلي؛ بل إنه يعيد تشكيل ما نبنيه وكيف نبنيه. يتسبَّب التطور السريع للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ووكلاء الذكاء الاصطناعي في تحولات كبيرة في عالم استهلاك وإنشاء واجهات البرمجة. لقد تجاوزت واجهات البرمجة مجرد توفير الوصول إلى البيانات. فهي الآن تجعل عمليات البناء والتكامل والابتكار أسهل وأسرع للمطورين والشركات ووكلاء الذكاء الاصطناعي.
تتغير طريقة تفاعلنا مع الشركات، ومن لا يواكب هذا التغيير سيتخلف عن الركب. بدلًا من التفاعل المباشر مع المواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة، يتواصل الناس الآن مع نماذج الذكاء الاصطناعي، التي بدورها تُرسل وكلاء ذكاء اصطناعي لتنفيذ المهام نيابةً عن المستخدم. إذا لم تكن واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك جاهزة للذكاء الاصطناعي، فهي تكاد تكون غير موجودة. ولتحقق النجاح، تحتاج إلى بيئة واجهة برمجة تُتيح للمستخدمين والوكلاء تحويل الأفكار إلى واقع بأقل قدر من العقبات.
في هذا النموذج الجديد، يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز إنتاجية فرق واجهة برمجة التطبيقات من خلال مساعدتهم في الحفاظ على حالة التدفق وأتمتة المهام الروتينية على مدار دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات. لكن الذكاء الاصطناعي الفاعل يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يقدِّم وكلاء يمكنهم إنشاء واجهات برمجة تطبيقات جديدة والتحكم في بيئة تكنولوجيا المعلومات لديك لاختبارها ونشرها.
وفي الوقت نفسه، يمكنك إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي لحجز رحلة طيران، أو تتبُّع طرد، أو استئجار سيارة، أو تنفيذ أيٍّ من وظائف أعمالك الأساسية التي تمت إتاحتها برمجيًا. ويُنشئ هذا حلقة تعليقات ذاتية التعزيز، ويؤدي في النهاية إلى تسارع وتيرة التغيير.
على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي الفاعل يُعَد تقنية محورية تغيِّر طريقة تفاعلنا مع العالم، فإن الزيادة في السرعة قد فاقمت التحديات المتعلقة بالتوسع والحوكمة والأمان، ما يجعل من الضروري وجود استراتيجية شاملة لواجهات البرمجة في عصر الذكاء الاصطناعي الفاعل.
سيميل المطورون إلى إنشاء واجهات برمجة تطبيقات جديدة بدلًا من إعادة استخدام الواجهات الحالية، ما سيؤدي إلى دائرة مفرغة من التوسع، والثغرات الأمنية، والديون التقنية.
تم تدريب API Agent الجديد لدينا على واجهات API Connect، ولديه صلاحية الوصول إلى كتالوج الموارد المؤسسية، ما يمكِّنه من فهم بيئة واجهاتك البرمجية ومعرفة كيفية استخدام API Connect لمنع حدوث هذه المشكلات. يستجيب هذا الوكيل للطلبات المُعطاة باللغة الإنجليزية الواضحة، معتمدًا على معرفته بهندسة البرمجيات وأفضل ممارسات واجهات برمجة التطبيقات، وقدرات API Connect، وبيئة واجهاتك البرمجية لتحويل نواياك إلى واقع.
لنفترض أن شركة Acme Coffee Roasters تعمل على توسيع نطاق التوصيل دوليًا، وتتعاون مع شركة Just in Time للخدمات اللوجستية. ويريدون من شركة Just in Time أن تستعلم عن تفاصيل الطلبات وتُرسل تحديثات حالة الشحن. يطلب مطوِّر Acme من API Agent: "أنشئ واجهة برمجة تطبيقات لاسترجاع تفاصيل الطلب وتحديث حالات الشحن في الوقت الفعلي".
قبل إنشاء واجهة برمجة تطبيقات جديدة كليًا، يُجري API Agent بحثًا ذكيًا في بيئة واجهات برمجة التطبيقات الحالية لاكتشاف إذا ما كانت هناك واجهة مناسبة موجودة بالفعل، ما يعزز إعادة الاستخدام ويقلِّل من التوسع العشوائي. إذا لم يتم العثور على واجهة برمجة تطبيقات مناسبة، يُنشئ الوكيل تلقائيًا مواصفات واجهة برمجة التطبيقات. وهو يدعم كلًا من منهج التطوير المعتمد على التعليمات البرمجية أولًا، والتصميم البرمجي لواجهة برمجة التطبيقات أولًا، مع إدراك لاختلاف أساليب العمل بين الفرق المختلفة. يفضِّل البعض تصميم واجهات برمجة التطبيقات وتوثيقها أولًا (النهج المعتمد على التصميم)، في حين يركِّز آخرون على بناء وظائف الواجهة الخلفية أولًا (النهج المعتمد على التعليمات البرمجية)، ثم توليد مواصفات الواجهة استنادًا إلى التعليمات البرمجية التي تم تنفيذها لتسريع عملية إعداد النماذج الأولية.
من خلال دعم كِلا النموذجين، يتكيف API Agent مع دورات تطوير البرمجيات الواقعية، ما يساعد الفرق على العمل وفق منهجها الحالي ويزيل العوائق أمام تقديم واجهات برمجة تطبيقات أسرع وأكثر أمانًا. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز المواصفات بالوثائق ذات الصلة التي توفر معلومات وسياقًا أكثر ثراءً لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات من قِبَل التطبيقات. يستطيع API Agent أيضًا ضمان التزام واجهات برمجة التطبيقات بالمعايير المؤسسية وأفضل الممارسات من خلال التحقق من صحتها مقارنةً مجموعات قواعد الحوكمة. ويمكنه أيضًا اكتشاف أخطاء التحقق من الصحة وإصلاحها في وقت مبكر من عملية التطوير. وأخيرًا، يُنشئ حالات اختبار قابلة لإعادة الاستخدام لضمان صحة سلوك واجهات برمجة التطبيقات على مدار الوقت.
مع استمرار تلاشي الحدود بين البشر والأنظمة والذكاء الاصطناعي، ستصبح القدرة على إنشاء وإدارة وتوسيع واجهات البرمجة بسلاسة ميزة تنافسية. ومع API Agent، يمكن للمؤسسات البقاء في الصدارة - من خلال بناء حلول أكثر ذكاءً، وتحسين إدارة العمليات، وإطلاق العنان لإمكانات المستقبل المستند إلى الذكاء الاصطناعي والوكلاء.
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