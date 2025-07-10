10 يوليو 2025
يسعدنا أن نعلن عن إصدار Db2 LangChain Connector، وهي مكتبة Python مفتوحة المصدر تُضيف IBM Db2 إلى منظومة LangChain. تم تصميم هذا الموصِّل استنادًا إلى قدرات المتجهات الجديدة في Db2 12 Mod Pack 2، ويُتيح للمطورين استخدام Db2 كمخزن متجهات ضمن مهام سير عمل LangChain.
يعمل هذا الموصِّل الخاص بلغة Python على تطوير تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) -مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي وتوليد المحتوى المعزز بالاسترجاع (RAG)- من خلال استخدام Db2 كمخزن متجهات للبحث الدلالي والعديد من مهام الذكاء الاصطناعي التوليدي. يُعَد هذا التكامل حلًا لحاجة أساسية لدى مجتمع مطوِّري الذكاء الاصطناعي: الوصول السلس إلى قدرات تخزين المتجهات على مستوى المؤسسات في Db2 عبر إطار عمل Python مألوف وذي اعتماد واسع.
يوفر LangChain إطار عمل مرنًا لدمج النماذج اللغوية مع الأدوات ومصادر البيانات ومخازن المتجهات لتنسيق مسارات تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة من البداية للنهاية. يوسِّع Db2 LangChain Connector إطار العمل هذا من خلال توفير واجهة Python أصلية تمكِّن المطورين من:
جميع العمليات مدعومة عبر مهام سير عمل Python المألوفة، ما يسهِّل دمج Db2 في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل الحديثة دون الحاجة إلى خبرة في قواعد البيانات.
هدفنا هو تقليل العقبات أمام المطورين الذين يعملون مع أطر العمل المفتوحة والمعتمدة من المجتمع مثل LangChain، مع الاستفادة في الوقت نفسه من قوة البحث المتجه المؤسسي في Db2. من خلال توفير هذا التكامل الأصلي، نتيح للمطورين التركيز على إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي مبتكرة بدلًا من إدارة تكوينات قواعد البيانات المعقدة أو التعليمات البرمجية المخصصة للتكامل.
يعمل الموصِّل على سد الفجوة بين النماذج الأولية السريعة ونشر الإنتاج، ما يسمح للفرق بالبدء بسير عمل التطوير المألوف القائم على Python والتوسع بسلاسة لتلبية متطلبات المؤسسة دون تغييرات معمارية.
الموصل متاح للتنزيل من PyPI باستخدام أدوات إدارة حزم Python القياسية. التثبيت بسيط ومباشر ويتطلب الحد الأدنى من التهيئة لبدء العمل مع قدرات المتجهات في Db2.
لمساعدتك على البدء، قمنا بنشر برنامج تعليمي شامل يوضِّح كيفية استخدام موصِّل Db2 LangChain Connector كجزء من سير عمل Python. يغطي البرنامج التعليمي سيناريوهات الاستخدام الشائعة بما في ذلك تضمين المستندات، وتنفيذ البحث الدلالي، وبناء مسارات التوليد المعزز بالاسترجاع.
يمثِّل هذا الإصدار التزامنا بدعم مجتمع تطوير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، مع توفير الوصول إلى قدرات إدارة البيانات على مستوى المؤسسات التي تتوسع مع تطبيقاتك.