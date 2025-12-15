الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

ذكاء البيانات الأصلي للذكاء الاصطناعي: كيف يُتيح وكيل البيانات الذكي (Data Intelligence Agent) الوصول إلى البيانات الموثوق بها للجميع

تجمع محفظتنا بين خمسة مجالات أساسية: إدارة البيانات، وإنتاجية الذكاء الاصطناعي، والأمن والحوكمة، والتكامل والمرونة، وإدارة البنية التحتية الهجينة.

تاريخ النشر 15 ديسمبر 2025
زميلان يعملان على جهاز كمبيوتر محمول في بيئة مكتبية.
By Ray Beharry

تم تصميم برامج IBM لربط التطبيقات والوكلاء والبيانات عبر أي سحابة. تجمع محفظتنا بين خمسة مجالات أساسية: إدارة البيانات، وإنتاجية الذكاء الاصطناعي، والأمن والحوكمة، والتكامل والمرونة، وإدارة البنية التحتية الهجينة.

تكمن أهمية هذا الأساس في أن الأتمتة تعمل فقط عندما تكون البيانات، والبيانات الوصفية، والحوكمة متصلة عبر البيئة بأكملها. تم تصميم IBM Software لجعل أنظمتك تعمل معًا، وليس جنبًا إلى جنب فقط.

مستقبل إدارة البيانات

يتحوَّل مستقبل إدارة البيانات من مهام سير العمل المعتمدة على الأدوات إلى الأتمتة الذكية. وعلى الرغم من قوة منصات البيانات الحديثة، فإن معظم الموظفين -من محللي الأعمال وفِرق المنتجات إلى صنّاع القرار في الخطوط الأمامية- يفتقرون إلى الوقت أو الخبرة للتعامل معها. وبدلًا من ذلك، يلجأون إلى خبراء البيانات الذين يعملون يدويًا على تحديد الأصول، والتحقق من السياق، وتفسير سلسلة البيانات.

ومع ذلك، هذا النموذج لا يمكن توسيعه، وهو يبطئ عمل المؤسسات. وفقًا لأحدث النتائج، يعتقد 57% من القادة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن فجوة الثقافة المتعلقة بالبيانات في مؤسساتهم تعيق اتخاذ القرار بشكل مباشر. عندما يواجه الموظفون صعوبةً في العثور على البيانات أو الوثوق بها، تتعثر مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتصبح الحوكمة تفاعلية، وتتوقف الإنتاجية عن الحركة.

لتحقيق التقدم، تحتاج المؤسسات إلى نهج جديد - يقدِّم الذكاء مباشرةً للمستخدمين بدلًا من مطالبتهم بإتقان أداة معقدة أخرى.

من إدارة البيانات إلى ذكاء البيانات

يُعَد Data Intelligence Agent جزءًا من محفظة إدارة البيانات في IBM، التي تعمل على توحيد بيانات المؤسسات وإثرائها وتحسينها وإثرائها عبر السحابات. يُترجم هذا المفهوم إلى واقع عملي اعتقاد IBM بأن البيانات الموثوق بها والمهيأة للذكاء الاصطناعي هي الشرط الأساسي لذكاء اصطناعي موثوق به وقابل للتفسير.

هذا الرفيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي مدمج أصليًا في watsonx.data intelligence، ما يساعد على تبسيط طريقة اكتشاف البيانات وفهمها وإدارتها. بدلًا من التنقل بين أدوات متعددة أو متابعة المسؤولين عن البيانات، يطرح المستخدمون أسئلتهم ببساطة بلغة طبيعية. يقوم الوكيل بتفسير النوايا، واسترجاع الأصول ذات الصلة، وتوفير السياق الحيوي -مثل التعريفات وسلسلة البيانات والجودة والحوكمة- كي يتمكن كل مستخدم من اتخاذ قراراته بثقة.

بالنسبة إلى مستهلكي البيانات، يعني ذلك إتاحة الوصول الذاتي دون المساس بالموثوقية. بالنسبة إلى فِرق الحوكمة والهندسة، يعني ذلك تقليل الاستفسارات المتكررة والتركيز بشكل أكبر على الأعمال ذات القيمة الأعلى. وبالنسبة إلى المسؤولين، يوفر ذلك تحكمًا كاملًا، مع تمكين المؤسسات من اختيار النموذج اللغوي الكبير الأساسي وضمان تهيئة الذكاء الاصطناعي وحوكمته وفق متطلباتهم.

مصمَّم للمؤسسات الهجينة والمفتوحة والمسؤولة

بخلاف الحلول المرتبطة بسحابة واحدة أو بمزوِّد نماذج واحد، يعتمد Data Intelligence Agent على البنية الهجينة والمفتوحة والمسؤولة لبرمجيات IBM. يعمل عبر بيئات السحابة المتعددة لديك، ويتكامل مع الأدوات الحالية، ويطبِّق الحوكمة تلقائيًا، بحيث تكون كل رؤية يقدِّمها موثوقًا بها وقابلة للتفسير ومتوافقة مع ضوابط المؤسسة.

  • هجين: يعمل عبر أي سحابة أو بيئة تشغيل، ويصل إلى البيانات في مواقع وجودها.
  • مفتوح: يتكامل مع أي مصدر بيانات أو نموذج أو تطبيق، دون أي تقييد.
  • مسؤول: الحوكمة وتتبُّع دورة الحياة وتطبيق السياسات كلها عناصر مدمجة من الأساس، وليست إضافات لاحقة.

يضمن هذا النهج أن تعزز أتمتة IBM الالتزام بالمعايير والثقة بدلًا من تجاوزها، ما يجعل IBM جاهزة بشكل فريد لتلبية احتياجات المؤسسات مقارنةً بالحلول المتخصصة أو مزوِّدي السحابة الفائقة.

تقليل العقبات وزيادة السياق

تتسم بيئة البيانات اليوم بأنها مجزأة. حتى في البنى المصممة بشكل جيد، ينتقل الموظفون بين الكتالوجات ولوحات المعلومات وأنظمة سير العمل. وكل تنقُّل يزيد من العقبات والمخاطر. يعمل Data Intelligence Agent على التخلص من هذه التجزئة.

من خلال واجهة المحادثة، يمكن للمستخدمين:

  • البحث عن أصول ومنتجات البيانات باستخدام اللغة الطبيعية.
  • استكشاف مصطلحات القاموس وتعريفات الأعمال.
  • فهم دورة الحياة على الفور.
  • استرداد تقارير الحوكمة.
  • توليد الرؤى عالية الجودة.
  • طرح أسئلة حول الوثائق دون مغادرة سير العمل.
  • تفعيل أو أتمتة مهام الحوكمة الأساسية مثل إنشاء القواعد أو إعداد تقارير الاستخدام.

هذه ليست مجرد سهولة - إنها تحوُّل كامل. فمن خلال إتاحة الوصول الفوري إلى البيانات الموثوق بها، يمكن للمؤسسات زيادة الاستخدام وتقليل المخاطر وتسريع الرؤى.

ربط الأتمتة بنتائج المؤسسة

يتماشى تأثير الوكيل مع النتائج الأربع التي تقدِّمها IBM Software عبر منصتها:

  • الابتكار: رؤى أسرع وجاهزة للذكاء الاصطناعي من خلال بيانات موحَّدة وموثوق بها.
  • المرونة: حوكمة أقوى وتقليل مخاطر الامتثال.
  • الكفاءة في التكلفة: تقليل الأدوات والتكرار، وتبسيط العمليات.
  • قابلية التوسع: اعتماد على مستوى المؤسسة مع الحفاظ على السيطرة والثقة.

من خلال تقليل الجهد اليدوي وتوحيد سياق البيانات عبر البيئات، يعزز الوكيل كلًّا من الإنتاجية والميزة الاستراتيجية.

طبقة الذكاء للمؤسسة

مع دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، سيصبح الوكلاء طبقة الذكاء التي تربط بين الأشخاص والبيانات والقرارات. يتربَّع Data Intelligence Agent على قمة منصة الذكاء الهجين من IBM، ويربط بين البيانات الوصفية والحوكمة والأتمتة عبر السُحب. ويصبح البوابة العالمية الموحَّدة للوصول إلى بيانات المؤسسة - بغضّ النظر عن مكان وجود هذه البيانات.

مع كل تفاعل، يتعلَّم ويحسِّن الثقة ويعززها - ما يُتيح لمستخدمي البيانات قضاء وقت أقل في البحث ووقت أكثر في تحقيق القيمة.

المسار المستقبلي

سيكون الذكاء الاصطناعي فعَّالًا بقدر قوة أساس البيانات الذي يعتمد عليه. يعكس Data Intelligence Agent التزام IBM ببناء ذكاء اصطناعي موثوق به وشفاف وقابل للتفسير من الأساس.

استكشِف كيف يمكن لكلٍّ من watsonx.data intelligence وData Intelligence Agent مساعدة مؤسستك على ربط الأشخاص والبيانات والحوكمة لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي المسؤول.

جرّب Data Intelligence Agent اليوم من خلال الإصدار التجريبي المجاني من watsonx.data intelligence.

Ray Beharry

Senior Product Marketing Manager - Data Intelligence

IBM