ذكاء البيانات الأصلي للذكاء الاصطناعي: كيف يُتيح وكيل البيانات الذكي (Data Intelligence Agent) الوصول إلى البيانات الموثوق بها للجميع

يُعَد Data Intelligence Agent جزءًا من محفظة إدارة البيانات في IBM، التي تعمل على توحيد بيانات المؤسسات وإثرائها وتحسينها وإثرائها عبر السحابات. يُترجم هذا المفهوم إلى واقع عملي اعتقاد IBM بأن البيانات الموثوق بها والمهيأة للذكاء الاصطناعي هي الشرط الأساسي لذكاء اصطناعي موثوق به وقابل للتفسير.
هذا الرفيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي مدمج أصليًا في watsonx.data intelligence، ما يساعد على تبسيط طريقة اكتشاف البيانات وفهمها وإدارتها. بدلًا من التنقل بين أدوات متعددة أو متابعة المسؤولين عن البيانات، يطرح المستخدمون أسئلتهم ببساطة بلغة طبيعية. يقوم الوكيل بتفسير النوايا، واسترجاع الأصول ذات الصلة، وتوفير السياق الحيوي -مثل التعريفات وسلسلة البيانات والجودة والحوكمة- كي يتمكن كل مستخدم من اتخاذ قراراته بثقة.
بالنسبة إلى مستهلكي البيانات، يعني ذلك إتاحة الوصول الذاتي دون المساس بالموثوقية. بالنسبة إلى فِرق الحوكمة والهندسة، يعني ذلك تقليل الاستفسارات المتكررة والتركيز بشكل أكبر على الأعمال ذات القيمة الأعلى. وبالنسبة إلى المسؤولين، يوفر ذلك تحكمًا كاملًا، مع تمكين المؤسسات من اختيار النموذج اللغوي الكبير الأساسي وضمان تهيئة الذكاء الاصطناعي وحوكمته وفق متطلباتهم.