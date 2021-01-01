IBM Certified Pre-Owned

التجارة قامت IBM بإعادة تصنيع المنتجات لتلبية احتياجات الميزانية الخاصة بمشروع سحابة هجينة والذكاء الصناعي الخاص بك.

IBM Certified Pre-Owned
نظام IBM® Power® المملوك مسبقًا والمعتمد

يمكنك الاستفادة من أنظمة IBM Power® Systems المعاد تصنيعها لإدارة تطبيقات الأعمال الأكثر حساسية والمساعدة في تقليل تكاليف البرامج والتكلفة الإجمالية للملكية.

حلول IBM Storage المستعملة والمعتمدة

تعظيم كفاءة التخزين لتحويل اقتصاديات تخزين البيانات. قم بالترقية إلى سعة التخزين بالذاكرة الوميدية أو قم بتوسيع البنية الأساسية الحالية لديك.
كمبيوتر IBM Z® المركزي المملوك مسبقًا

استفد من IBM Z للمساعدة في معالجة أصعب متطلبات الأعمال في الوقت الفعلي. التجارة <asset name> الفرص التي يمكن أن تساعد في خفض التكلفة الإجمالية للملكية​
يعد IBM Z أمرًا حيويًا، حيث أننا نقدم أدوات لدعم عمليات الترحيل إلى IBM Db2 for z/OS . كارل هين مبرمج أنظمة أول هندسة البرمجيات GmbH اقرأ دراسة الحالة
من IBM Certified Pre-Owned اقرأ ملخص الحل
السيطرة على الميزانية والتكلفة

يمكن أن تساعد أجهزة IBM Certified Pre-Owned في خفض التكلفة الإجمالية للملكية، والمساعدة في تحرير الأموال للمبادرات الإستراتيجية الأخرى.
الاستجابة بسرعة لمتطلبات العمل

قد توفر الأجهزة Certified "AI"

  • حلاً سريعًا 
  • ومخصصًا لتلبية
  1.  احتياجات
  2.  عملك.

 
البناء من أجل الثقة والموثوقية
  • تتم إعادة تصنيع تكنولوجيا المعلومات IBM Certified Pre-Owned 
  • باستخدام قطع غيار أصلية وهي مؤهلة لبرنامج IBM للتوسع.
التدقيق المطلوب
اقرأ الوثائق الفنية الخاصة بتنظيم الاتحاد الأوروبي
الخطوات التالية

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تخضع شركة IBM لسلطات التحقيق والإنفاذ التي تتمتع بها لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة فيما يتعلق ببرنامج إطار عمل خصوصية البيانات الخاص بها. قد يُطلب من "IBM" أيضًا الكشف عن المعلومات الشخصية استجابةً للطلبات القانونية من قبل السلطات العامة، بما في ذلك تلبية متطلبات الأمن القومي أو إنفاذ القانون. "IBM"