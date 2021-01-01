التجارة قامت IBM بإعادة تصنيع المنتجات لتلبية احتياجات الميزانية الخاصة بمشروع سحابة هجينة والذكاء الصناعي الخاص بك.
يمكنك الاستفادة من أنظمة IBM Power® Systems المعاد تصنيعها لإدارة تطبيقات الأعمال الأكثر حساسية والمساعدة في تقليل تكاليف البرامج والتكلفة الإجمالية للملكية.
تعظيم كفاءة التخزين لتحويل اقتصاديات تخزين البيانات. قم بالترقية إلى سعة التخزين بالذاكرة الوميدية أو قم بتوسيع البنية الأساسية الحالية لديك.
استفد من IBM Z للمساعدة في معالجة أصعب متطلبات الأعمال في الوقت الفعلي. التجارة <asset name> الفرص التي يمكن أن تساعد في خفض التكلفة الإجمالية للملكية
يمكن أن تساعد أجهزة IBM Certified Pre-Owned في خفض التكلفة الإجمالية للملكية، والمساعدة في تحرير الأموال للمبادرات الإستراتيجية الأخرى.
قد توفر الأجهزة Certified "AI"
تخضع شركة IBM لسلطات التحقيق والإنفاذ التي تتمتع بها لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة فيما يتعلق ببرنامج إطار عمل خصوصية البيانات الخاص بها. قد يُطلب من "IBM" أيضًا الكشف عن المعلومات الشخصية استجابةً للطلبات القانونية من قبل السلطات العامة، بما في ذلك تلبية متطلبات الأمن القومي أو إنفاذ القانون. "IBM"