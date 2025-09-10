تمكّنت Target Group من تعزيز الأداء والموثوقية والأمن بفضل اعتمادها على منصة IBM Power.
تُعد Target Group مزوّداً رائداً لخدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO)، حيث تقدّم خدماتها لعملاء في قطاعات متعددة مثل الخدمات المالية، والهيئات الحكومية، وشركات التأمين وغيرها. ومع توسّع قاعدة عملاء الشركة وتزايد أحمال التشغيل، بدأت البنية التحتية القديمة لتقنية المعلومات تعجز عن مواكبة المتطلبات المتصاعدة. وأصبحت الأنظمة تواجه صعوبة في تلبية احتياجات الأداء المرتفعة، مما أدى إلى مخاطر ملموسة شملت فترات تعطل محتملة، وبطء في المعالجة، وثغرات أمنية محتملة.
وبالنسبة لشركة تعتمد سمعتها على تقديم خدمات آمنة ومستمرة على مدار الساعة، كان هذا يمثل تهديداً جوهرياً. كانت Target Group بحاجة ماسّة إلى بنية تحتية حديثة وقابلة للتوسع، قادرة على التعامل مع الطلب المتزايد، وضمان توافر عالٍ، وتلبية متطلبات أمنية صارمة — وكل ذلك من دون أي تعطيل للعمليات الجارية.
في أداء النظام مقارنة بالبنية التحتية السابقة
في أوقات معالجة الدُفعات، مما سرّع وتيرة تقديم الخدمات
ضمان التوافر شبه المستمر للعملاء
من دون تسجيل أي اختراق ناجح خلال الاثنيْ عشر شهرًا الماضية
لتحديث بنيتها التحتية، دخلت Target Group في شراكة مع Recarta IT، شريك أعمال لشركة IBM، لتنفيذ منصة IBM Power10 ضمن تكوين خاص بالسحابة الخاصة. الحل، المتمثل في IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity، أتاح التوسع الديناميكي استناداً إلى متطلبات أحمال التشغيل في الوقت الفعلي. كما شمل الحل تخزيناً مجمعًا من نوع IBM FlashSystem 7300 مع وحدة IBM SAN Volume Controller لضمان التوافرية العالية وإدارة سلسة للبيانات.
وقد جرى التخطيط لعملية الترحيل بدقة متناهية لتقليل أي اضطراب محتمل، وكانت النتائج فورية: حيث حققت البيئة الجديدة أداء يقارب ثلاثة أضعاف أداء الأنظمة السابقة، وقلّصت أوقات معالجة الدُفعات بنسبة 40%. وبفضل التكرار المدمج، والإقلاع الآمن، والتشفير، قدّم الحل مستوى المرونة والأمن الذي احتاجت إليه Target Group لدعم أحمال التشغيل الحيوية لمهامها بثقة كاملة.
بفضل بنيتها التحتية المُحسّنة، باتت Target Group تعمل الآن بأداء أعلى بكثير، ومدة تشغيل أطول، ومستويات أمن معزّزة. وتساعد توافرية “الست تسعات” لمنصة IBM Power — %99.9999 مدة تشغيل1 — على ضمان تقديم الخدمة بشكل متواصل من دون انقطاع، وهو أمر أساسي للعملاء الذين تعتمد عملياتهم على الاستمرارية الدائمة.
ونتيجة لذلك، حققت Target Group ما يلي:
إن تنفيذ هذا المشروع الحيوي بالتعاون مع Target أظهر قوة شراكتنا معها. ويسعدنا أننا أنجزنا المشروع في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية، ومع أقل قدر ممكن من التأثير على سير الأعمال. — Phil Hyams، مدير المبيعات العالمية، Recarta IT
بعد النجاح في نشر منصة IBM Power10، شرعت Target Group في إطلاق ثلاث مبادرات جديدة لإثبات المفهوم (POC) بالتعاون مع IBM. وتهدف هذه المبادرات إلى البناء على الزخم الناتج عن التحول الأولي، واستكشاف فرص جديدة لرفع الأداء، وتعزيز قابلية التوسع، وتحسين تقديم الخدمات. ويعكس هذا التعاون ثقة Target Group في IBM بوصفها شريكَ ابتكارٍ طويل الأمد.
Target Group، وهي شركة تابعة لشركة Tech Mahindra، تُعد مزوّدًا متخصصًا في خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO) والتحول الرقمي، وتتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها. تخدم الشركة أكثر من 30 مؤسسة كبرى في قطاع الخدمات المالية والقطاع العام. تدير Target Group أصولًا تزيد قيمتها عن 17 مليار جنيه إسترليني، وتخدم أكثر من 19 مليون حساب عملاء. وبفضل خبرة تتجاوز 45 عامًا، توفر الشركة حلولًا خاضعة لتنظيم هيئة السلوك المالي (FCA)، تسهم في تبسيط العمليات ورفع مستوى تجارب العملاء.
تُعتبر Recarta IT شريك أعمال شركة IBM، حائزًا على جوائز، ومتخصصًا في تصميم ونشر وإدارة بيئات الخوادم المؤسسية وحلول التخزين. وتخدم الشركة قاعدة عملاء عالمية تشمل أكثر من 300 مؤسسة في مجالات الخدمات المالية، والتصنيع، والقطاع العام، وتجارة التجزئة. وتقدم Recarta IT حلول بنية تحتية بالغة الأهمية، تركّز على المرونة والامتثال والأداء. وتُعرف الشركة بخبرتها العميقة في مجال السحابة الهجينة وأحمال التشغيل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث تدعم عملاءها العاملين في بيئات تنظيمية وجغرافية متعددة.
توظيف الابتكار والأداء في المجالات الأكثر أهمية لديك
1. استنادًا إلى فترات التعطل غير المخطط لها لنظام واحد من طراز Power E1180، كما هو موضح في تقرير Power11 Processor-Based Systems RAS (انظر القسم: 99.9999% uptime) https://www.ibm.com/downloads/documents/qa-ar/10a99803d9afd776
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025. IBM، وشعار IBM، و IBM FlashSystem، و Power هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة IBM Corp.، في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.