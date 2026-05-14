اتخاذ قرارات إنتاج أسرع وأكثر وعيًا بالمخاطر.

يوحّد الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء والتنسيق بين البيانات والجدولة لدعم عمليات تصنيع أكثر ذكاءً
مع توسّع عمليات التصنيع وامتداد الأنظمة الرقمية، باتت الشركات تعتمد بشكل متزايد على منصات مثل أنظمة تنفيذ التصنيع (MES)، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأدوات التخطيط والجدولة المتقدمة (APS) لإدارة عملياتها. لكن ماذا يحدث عندما لا تعمل هذه الأنظمة معًا بسلاسة؟
في Suzhou Universal، أدى تزايد التعقيد إلى ظهور تحديات تشغيلية كبيرة. فقد كانت البيانات موزعة بين أنظمة متعددة، وكان تحليل الجودة يعتمد بدرجة كبيرة على الجهد اليدوي، كما كانت تعديلات الجدولة بطيئة ومعرّضة للأخطاء. وكانت بعض الاستعلامات البسيطة عبر الأنظمة تستغرق ما يصل إلى 30 دقيقة، في حين كان من الصعب تحديد مشكلات الإنتاج في الوقت الفعلي.
ومع غياب طبقة بيانات موحدة ومحدودية الأتمتة، أصبحت صناعة القرار أبطأ من احتياجات الإنتاج. ومن دون إحداث تغيير، كانت المؤسسة معرّضة لمخاطر ضعف الكفاءة، وفجوات الجودة، وعدم القدرة على الاستجابة سريعًا لمتطلبات الإنتاج المتغيرة.
ولمعالجة هذه التحديات، تعاونت Suzhou Universal مع X-POWER لتنفيذ منصة للذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء مبنية على IBM watsonx Orchestrate. ولم يكن الهدف مجرد نشر وكلاء للذكاء الاصطناعي، بل تنسيق البيانات ومهام سير العمل والأنظمة، بما يتيح صناعة قرار ذكية ومنسّقة عبر عمليات الإنتاج.
تدمج المنصة أنظمة المؤسسة الأساسية، بما في ذلك MES و ERP و APS وأنظمة الجودة، ضمن أساس موحّد للبيانات. ومن خلال التفاعل باللغة الطبيعية، يستطيع المستخدمون الوصول إلى الرؤى، وتحليل جودة الإنتاج، وإدارة الجدولة بسلاسة، من دون الحاجة إلى التنقل بين أنظمة متعددة.
وفي صميم هذا الحل يكمن التنسيق. فمن خلال تنسيق البيانات عبر الأنظمة، وتمكين الوكلاء من العمل ضمن سياق مشترك، تساعد المنصة على تحقيق نتائج أكثر دقة واتساقًا وقابلية للتوسع. ويتيح هذا النهج للمؤسسات تجاوز الأتمتة المنعزلة، والانتقال إلى ذكاء مترابط على مستوى المؤسسة.
وجرى تطبيق سيناريوهين رئيسيين لتحقيق قيمة فورية:
ومن خلال تنسيق البيانات والوكلاء ومهام سير العمل، حوّلت Suzhou Universal العمليات المجزأة إلى نظام إنتاج موحّد وذكي.
وباستخدام منصة الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، حسّنت Suzhou Universal بدرجة كبيرة كفاءتها التشغيلية وسرعة صناعة القرار. أصبحت الاستعلامات عبر الأنظمة، التي كانت تستغرق سابقًا ما يصل إلى 30 دقيقة، تُنجز الآن في غضون ثوانٍ، بينما يقلل التحليل المؤتمت وقت المعالجة من 30 دقيقة إلى أقل من دقيقة واحدة.
ويتيح وكيل الاستعلام الذكي عن الجودة تحديد مشكلات الإنتاج بسرعة أكبر، مع تحسين دقة تحديد الأسباب الأساسية بنسبة 60%، بما يمكّن الفرق من الاستجابة على نحو استباقي. وفي الوقت نفسه، يعزز وكيل جدولة الإنتاج المرونة التشغيلية، إذ يرفع كفاءة الجدولة بأكثر من 30%، مع تقليل الأخطاء اليدوية بنسبة 70% من خلال مهام سير عمل تحقق مدمجة.
ومن خلال إزالة العزلة بين البيانات وإتاحة رؤى منسّقة في الوقت الفعلي، أصبحت Suzhou Universal قادرة على العمل بسرعة ودقة وثقة أكبر. وتوفر المنصة أساسًا قابلًا للتوسع للابتكار المستقبلي، بما يدعم مواصلة التقدم في التصنيع الذكي القائم على البيانات.
Suzhou Universal هي شركة تصنيع مقرها الصين، متخصصة في إنتاج السلاسل الصناعية والمكوّنات الدقيقة. ويقع مقرها الرئيسي في سوتشو، وتخدم عملاء عالميين في قطاعي السيارات والصناعة، من خلال تقديم حلول تصنيع عالية الجودة وقابلة للتوسع، مدعومة بأنظمة إنتاج وجودة متقدمة.
تأسست X-POWER (Suzhou) Information Technology Co., Ltd. عام 2018 وتتخذ من سوتشو في الصين مقرًا لها، وهي تطور برمجيات للتصنيع الذكي وحلولًا رقمية متكاملة. وبدعم من شركة Suzhou Global التقنية، فهي تخدم الشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتساعدها على تحسين الكفاءة والجودة والمرونة.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation في مايو 2026.
تُعَد IBM وشعار IBM وIBM watsonx Orchestrate علامات تجارية لشركة IBM Corp.، مسجلة في العديد من الاختصاصات القضائية في جميع أنحاء العالم.
الأمثلة المعروضة لأغراض التوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.