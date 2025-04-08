كفاءة القيادة والموثوقية في مجال السيارات
تساعد IBM وShuto Technology مصنعي المعدات الأصلية للسيارات على تحسين موثوقية المعدات وخفض التكاليف وتمكين الفنيين
أربع آلات روبوت تعمل على إطار السيارة
معالجة تحديات صيانة المعدات

تشهد صناعة السيارات نموًا سريعًا، ويأتي معها ضغط متزايد للحفاظ على موثوقية المعدات وتقليل تكاليف الصيانة وضمان جودة إنتاج متسقة. بالنسبة إلى مؤسسات تصنيع السيارات الكبرى، لم تعد الأساليب التقليدية لإدارة المعدات وصيانتها كافية. تشمل هذه التحديات ما يلي:

  • التحديات الفنية في الصيانة: مع تقدم التقنية بوتيرة سريعة، يُطلب من عمال الصيانة تنمية مهاراتهم باستمرار واستثمار وقت كبير في الوصول إلى بيانات المعدات وتفسيرها. تؤدي هذه المتطلبات إلى عدم الكفاءة وانخفاض الرضا الوظيفي وانخفاض الاحتفاظ بالموظفين.

  • ارتفاع تكاليف الصيانة: معدات السيارات معقدة، ويتطلب تشخيص الأعطال معرفة متخصصة. تزيد هذه المشكلات من الطلب على الموظفين المهرة وترفع تكاليف العمالة وتحد من المرونة في تخصيص القوى العاملة.

  • عدم اتساق جودة الصيانة: يؤدي الاعتماد على التجربة الشخصية في مهام الصيانة إلى نتائج متفاوتة، ما يجعل من الصعب تشخيص المشاكل بدقة والحفاظ على أداء المعدات بشكل متسق. يؤثر هذا التناقض سلبًا في جودة الإنتاج ويقلل من استقرار دورة حياة المعدات.

لمواجهة هذه التحديات، سعت إحدى شركات السيارات المشتركة الكبرى في الصين إلى إيجاد حل متكامل من شأنه أتمتة عمليات الصيانة ورقمنتها وتوحيدها. الهدف من ذلك هو تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين رضا المستخدمين مع إنشاء إطار عمل قوي لإدارة أصول المؤسسة.
انخفاض متوسط وقت الإصلاح من 13 دقيقة إلى 9 دقائق %28 انخفاض في ساعات التدريب، وإكمال التدريب قبل موعده المحدد بثلاثة أشهر وتوفير آلاف الدولارات
التحول الرقمي الذكي هو مستقبل المؤسسات، ويُعد IBM Maximo الحل الأمثل لتحقيق هذا الهدف. إن التنفيذ الناجح لهذا المشروع لا يعكس فقط المكانة الرائدة لشركة Shuto Technology في مجال إدارة الأصول، ولكنه يسلط الضوء أيضًا على فهمنا العميق وممارستنا للجمع بين الابتكار والصيانة. ستحافظ شركة Shuto Technology على شراكة وثيقة مع IBM، وستعمل على تسريع جهودنا في مجال البحث والتطوير ونشرها، والابتكار المستمر لبناء نظام بيئي أكثر ذكاءً وكفاءة لإدارة المعدات والتي توفر لعملائنا نموًا مستدامًا وقيمة مضافة. Zhu Shufeng المدير العام Shuto Technology
أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز الكفاءة والإنتاجية

من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لمجموعة تطبيقات IBM® Maximo® Application Suite، قامت شركة Shuto Technology، بالتعاون مع فرق IBM Client Success and Lab في الصين، بتطوير حل شامل لتعزيز عمليات الصيانة. يجمع هذا الحل المتكامل بين رسم الخرائط المعرفية الذكية وتشخيصات الصيانة القائمة على الذكاء الاصطناعي والمساعدة عن بُعد المدعومة بالواقع المعزز (AR) لتوفير مساعد لإدارة الأصول (EAM) المعزز بالذكاء الاصطناعي لمؤسسة صناعة السيارات.
 
تتضمن السمة الرئيسية للحل ما يلي:

  • رسم بياني معرفي ذكي: بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي، ينشئ حل Maximo قاعدة معرفية ديناميكية تمنح فرق الصيانة طريقة سريعة لتحديد موقع بيانات المعدات الحساسة، ما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق في عمليات البحث اليدوي.

  • تشخيص الصيانة القائم على الذكاء الاصطناعي: تجري نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تحليلاً للأعطال، وتقدم تقييمات لاحتمالية حدوث الأعطال، وتتحسن باستمرار من خلال التعلم الآلي، ما يساعد على ضمان تشخيص أسرع وأكثر دقة.

  • مساعدة الصيانة عن بُعد بالواقع المعزز: أدوات الواقع المعزز توفر إرشادات تفاعلية من الخبراء في الوقت الفعلي، ما يعزز دقة استكشاف الأخطاء وإصلاحها ويسهّل التعاون عن بُعد.

يتيح هذا المزيج من الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لفرق الصيانة مجموعة شاملة من الأدوات، ما يثمر عن تقليل متوسط الوقت اللازم للإصلاح (MTTR) بنسبة 25% وزيادة الكفاءة الإجمالية. من خلال التكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية، يعمل الحل على بناء نظام بيئي موحد وقابل للتوسع لعمليات الصيانة وتحسينها في جميع أنحاء المؤسسة.
تحسين الكفاءة وتمكين الفرق والنمو المستدام

حقق نشر حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite مع مساعد الصيانة الذكي، مساعد IBM Maximo Assistant، فوائد كبيرة، حيث أدى إلى تحسين عمليات الصيانة وزيادة الكفاءة:

  • تحسين كفاءة اكتساب المعلومات:
    لقد سهلت مجموعة IBM Maximo Application Suite الوصول إلى بيانات الصيانة، واستبدال عمليات البحث اليدوية بتحديد موقع البيانات الذكي، وتحسين الشفافية، وتوحيد مهام سير العمل، وتعزيز إدارة المعرفة في الشركات.

  • تقليل وقت الإصلاح:
    تعمل نماذج تشخيص الأخطاء التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على تحديد الأسباب الجذرية بدقة وتقديم حلول قابلة للتنفيذ، ما يقلل من متوسط وقت الإصلاح. كما يوفر مساعد IBM Maximo Assistant أيضًا وثائق الإصلاح ذات الصلة وتوصيات بأفضل الممارسات، ما يحسن من كفاءة استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

  • تعزيز التكامل مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية:
    تتكامل مجموعة IBM Maximo Application Suite بسلاسة مع أنظمة العميل الحالية، ما يؤدي إلى إنشاء رسوم بيانية للمعرفة المتعلقة بالصيانة الديناميكية والمساعدة في ضمان انعكاس البيانات في الوقت المناسب وبدقة داخل منصة إدارة الأصول، وتعزيز الاتصال بين النظام ومشاركة البيانات.

  • إنشاء نظام المعرفة "الرباعي":
    يدعم نظام المعرفة "المكون من أربع مجموعات" - المعدات، والدورة التدريبية، والمواهب، ومجموعات الخبراء - التدريب المستمر وتطوير المهارات، وتحسين كفاءة الموظفين وتوفير حوافز تعتمد على الأداء من أجل التحسين المستمر.

التطلع إلى المستقبل: لقد قلل الحل بالفعل متوسط وقت الإصلاح من 13 دقيقة إلى 9 دقائق في مؤسسة صناعة السيارات. من الآن فصاعدًا، ستعمل شركتا Shuto Technology وIBM على توسيع قدرات الحل من خلال التكامل مع أنظمة إضافية، مثل منصات الإنتاج وإنترنت الأشياء، لزيادة تحسين مشاركة البيانات وتحسين الصيانة عبر المناطق المختلفة.
شعار Shuto
نبذة عن شركة Beijing Shuto Technology Co., Ltd.

شركة Beijing Shuto Technology Co., Ltd. هي شركة رائدة في توفير حلول إدارة أصول المؤسسة، ومقرها بكين، في الصين. تتخصص الشركة في تقديم حلول تكنولوجية متقدمة للصناعات التي تتطلب أنظمة صيانة فعالة وذكية، بما في ذلك قطاعات السيارات والتصنيع. تأسست شركة Shuto Technology في عام 2005، وأصبحت لاعبًا بارزًا في هذا المجال، مع تركيزها القوي على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والواقع المعزز في عمليات الصيانة. تقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء، حيث تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية ومساعدة المؤسسات على تحسين إدارة الأصول. تواصل شركة Shuto Technology، التي تضم فريق عمل يضم أكثر من 1,000 موظف، دفع عجلة الابتكار وتغيير ممارسات الصيانة التقليدية للمؤسسات على مستوى العالم.

 مكونات الحل IBM Maximo Application Suite
اكتشف إمكانات IBM Maximo لإدارة الأصول الذكية

تساعد IBM Maximo المؤسسات على تحسين عمليات إدارة الأصول من خلال قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتقليل فترة التعطل والمساعدة في ضمان النمو المستدام في مختلف الصناعات.

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