من شركة ناشئة في ورشة إلى الدقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعمل شركة Savage Precision على توسيع نطاق تصنيع الطائرات باستخدام IBM watsonx Orchestrate
شركة Savage Precision Fabrication، وهي شركة عائلية لتصنيع الطائرات ومعدات الدفاع، أسسها كل من W.T. وJoAnn Gardner في عام 1974. بنت الشركة سمعتها على الجودة والسرعة والموثوقية. ومن بداياتها في ورشة إلى أن أصبحت موردًا موثوقًا به لبرامج الطائرات العسكرية، لا تزال المخاطر عالية—فالدقة والتوقيت أمران بالغان الأهمية.
واليوم، وبقيادة ابنهما Scott Gardner، تواصل الشركة الالتزام بالمعايير الصارمة نفسها للدقة والجودة والتسليم في الوقت المحدد في ظل معايير أكثر تعقيدًا وأهمية. ومع زيادة طلب العملاء، أصبحت العمليات اليدوية عبر عروض الأسعار والتخطيط والشراء عوائق تشغيلية تهدد قابلية التوسع.
لتحديث العمليات والاستعداد للنمو، تعاونت Savage Precision Fabrication مع DAI Source، شريك الأعمال البلاتيني لشركة IBM، لنشر IBM® watsonx Orchestrate®. بدأت الشراكة بأهداف عمل محددة بوضوح وتعاون وثيق بين Savage Precision Fabrication وDAI Source وIBM.
"سبب نجاح مئة بالمئة من مشاريعنا في الذكاء الاصطناعي يرجع إلى وصف الأعمال وحالات الاستخدام. وهذا ما حدث مع Scott. فبمجرد أن طُلبت منا المساعدة وفهمنا ما كان يفكر فيه فيما يتعلق بكيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي، استطعنا فورًا إشراك فريق التطوير واستثمرنا في تطوير حل يمكننا عرضه والتحقق منه،" حسب قول Bill DeSpain، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة DAI Source.
أحدث الحل تحولاً جذريًا في سير عمل عروض الأسعار والتخطيط والشراء مع الحفاظ على الرقابة البشرية. يحلل الذكاء الاصطناعي الوظائف التاريخية والربحية وبيانات الإنتاج لإنشاء عروض أسعار أولية، بينما يمكن الآن إنجاز عمليات التخطيط التي كانت تستغرق ساعات في دقائق معدودة.
"لقد كانت بياناتهم جاهزة. وكانت أقسامهم جاهزة. وكان بإمكاننا الذهاب والتحدث إلى الناس. لم نكن متطفلين فحسب، بل رحب بنا الجميع فعليًا في بيئة العمل، حتى في أرضية المصنع، وهو أمر نادر جدًا"، حسب وصف Mark Lucente، المدير التقني لشركة DAI Source.
وأشار Lucente إلى أن watsonx Orchestrate وفرت الأساس اللازم للتوسع بأمان وكفاءة: "تتضمن المنصة أيضًا كل ما نحتاجه—الأمان، وتخزين البيانات، وقواعد البيانات، كل ما نحتاجه لتطوير نظام ذكاء اصطناعي من البداية إلى النهاية."
بفضل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدمجة عبر سير عمل عروض الأسعار والتخطيط والمشتريات، زادت Savage Precision Fabrication بشكل كبير من قدرتها التشغيلية مع الحفاظ على الجودة والاستجابة للعملاء. وانخفض وقت تسليم عروض الأسعار من ساعات إلى دقائق، وتسارعت سير عمل التخطيط بشكل كبير، وزادت إنتاجية القوى العاملة بشكل عام بحوالي 4–10 أضعاف.
"ما سيساعدنا به هذا الحل هو أنه سيسمح بشكل أساسي للأشخاص أنفسهم بأداء من 4 إلى 10 أضعاف عملهم بجهد أقل. وهذا ما أبحث عنه."، يقول Scott Gardner.
عززت الشركة الأداء في المجالات التي يهتم بها العملاء أكثر—السعر والجودة والتسليم في الوقت المحدد—مع تمهيد نفسها للنمو المستمر.
"هدفنا الرئيسي هو الالتزام بالمواعيد. فالعملاء مستعدون لدفع المزيد إذا التزمنا بالمواعيد، وهذا ما قدمته DAI وIBM حتى الآن." يروي Scott Gardner.
ومن خلال تبني الذكاء الاصطناعي لدعم النمو والسرعة والتميز التشغيلي، يبني Scott Gardner على الأساس الذي أسسه والداه في عام 1974. وبينما تطورت الأدوات من ورشة عمل في مرآب إلى أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا تزال رسالة الشركة كما هي: تسليم قطع الغيار فائقة الجودة في الوقت المحدد، وكسب ثقة العملاء، والحفاظ على القيم التي غرسها W.T. وJoAnn Gardner في Savage Precision Fabrication منذ البداية.
تأسست Savage Precision Fabrication في عام 1975، وهي شركة عائلية متخصصة في CNC وتصنيع المعادن، وتخدم صناعات الطيران والدفاع. يقع مقر الشركة في تكساس، وهي متخصصة في قطع الغيار عالية الدقة لبرامج الطائرات، ومعروفة بالتزامها بالجودة والموثوقية والابتكار.
DAI Source هي شريك أعمال بلاتيني لشركة IBM ومقرها في Irving، تكساس. تتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في الخدمات الاستشارية في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة والبيع بالتجزئة والتقنيات المتقدمة والاتصالات والتصنيع والمؤسسات غير الربحية والسيارات والتأمين والخدمات المالية والتعليم العالي في الولايات المتحدة. وتتخصص الشركة في التحليلات، وإدارة البيانات، وبرمجيات التكامل، وDevOps، والذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات، والسحابة الهجينة، والحلول الأمنية.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation ، في يوليو 2026.
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