من شركة ناشئة في ورشة إلى الدقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

شركة Savage Precision Fabrication، وهي شركة عائلية لتصنيع الطائرات ومعدات الدفاع، أسسها كل من W.T. وJoAnn Gardner في عام 1974. بنت الشركة سمعتها على الجودة والسرعة والموثوقية. ومن بداياتها في ورشة إلى أن أصبحت موردًا موثوقًا به لبرامج الطائرات العسكرية، لا تزال المخاطر عالية—فالدقة والتوقيت أمران بالغان الأهمية.

واليوم، وبقيادة ابنهما Scott Gardner، تواصل الشركة الالتزام بالمعايير الصارمة نفسها للدقة والجودة والتسليم في الوقت المحدد في ظل معايير أكثر تعقيدًا وأهمية. ومع زيادة طلب العملاء، أصبحت العمليات اليدوية عبر عروض الأسعار والتخطيط والشراء عوائق تشغيلية تهدد قابلية التوسع.