لكي تظل شركة Proximus Group رائدة في قطاع الاتصالات المتطور باستمرار—وهي مزود للخدمات الرقمية وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة البنلوكس—احتاجت إلى تغيير نموذجها التشغيلي لتعمل كمؤسسة أكثر مرونة ورقمية أصلية.

كان تغيير طريقة عمل فرق عمليات التطوير أمرًا أساسيًا لهذا التحول. "تقول Annelies Geusens، مديرة الاستراتيجية في مكتب إدارة المشاريع في Proximus: "لقد استخدمنا منهجية الشلال التقليدية. "كان لدينا بعض الفرق المنعزلة التي تستخدم منهجية الأسلوب الرشيق. ولكن جاء الوقت الذي كنا في حاجة فيه إلى إطار عمل أكبر بالأسلوب الرشيق.

لمواجهة هذا التحدي ، بدأت شركة Proximus في التحول على نطاق واسع إلى الأسلوب الرشيق في عام 2020. في ذلك الوقت، استخدمت الفرق مجموعة من الأدوات وجداول البيانات الحالية لإدارة المشاريع والمحافظ. ومع ذلك، سرعان ما أدركوا أن الأدوات التي يستخدمونها لن تدعم انتقالهم إلى إطار عمل الأسلوب الرشيق.

يقول Geusens: "كنا نكافح مع مجموعة أدواتنا". "كان لدينا Planview، بالإضافة إلى أداة مطوّرة داخليًا عمرها 20 عامًا والكثير من ملفات Excel. كان الناس يقومون بكل عملهم بشكل منفصل، وكان من الصعب للغاية محاذاة جميع ملفات Excel المختلفة. كانت هناك دائمًا مشكلات تتعلق بجودة البيانات. وقد استغرق الأمر الكثير من الجهد اليدوي، والذي كان مستهلكًا للوقت وغير فعال."

نظرًا لأوجه القصور في مجموعة الأدوات الحالية الخاصة بهم ، بدأ فريق Proximus في البحث عن منتج أفضل لإدارة المحافظ. يقول Geusens: "كنا نبحث عن أداة يمكن أن تعطينا رؤية شاملة لاستراتيجيتنا، وتتيح تقسيم العمل إلى قصص المستخدمين، وتدعم انتقالنا إلى إطار عمل الأسلوب الرشيق".

خلال هذا الوقت اكتشف فريق Proximus IBM® Targetprocess (يوجد الرابط خارج ®ibm.com)، والذي تستخدمه المؤسسات لربط الفرق والمنتجات والمحافظ بأهداف الأعمال وتوسيع نطاق الأسلوب الرشيق عبر الأعمال. أقنع عرض IBM Targetprocess التوضيحي، إلى جانب تقييم أدوات مختلفة في السوق، الفريق بأن IBM Targetprocess هو الخيار الأفضل.

وفقًا لـ Geusens، "كان التصور والمرونة هما اللذان برزا. إنه بديهي للغاية. لم يكن لدينا نفس الشعور تجاه الأدوات الأخرى التي قمنا بتقييمها."