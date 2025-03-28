حددت "Medtronic" -إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة الطبية- فرصة لتحسين العملية التي تتبعها لتحديد المواد الخام المهمة ضمن مجموعة واسعة من منتجاتها. كان هذا التحسن ضروريًا للحفاظ على الجداول الزمنية لتطوير منتجاتها والتحكم في التكاليف وضمان القدرة التنافسية في السوق. ونظرًا لإدراك Medtronic لأهمية إدارة كيفية تحديد المواد الخام بسرعة، فقد سعى المديرون التنفيذيون في الشركة إلى إيجاد حل أكثر كفاءة. ولمعالجة هذه المشكلة، عقدت الشركة شراكة مع IBM واستفادت من الذكاء الاصطناعي المبتكر لتطوير حل آلي لتحليلات الرسوم الهندسية المعقدة.
من خلال التعاون الوثيق بين فريق التحليلات والرؤى للعمليات العالمية وسلسلة التوريد (GO&SC)، وفريق إدارة الموردين العالميين وشركة IBM، ظهر حل الذكاء الاصطناعي التوليدي المصمم خصيصًا. لقد جمعت بين دقة تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) من Azure Document Intelligence والقدرات الإبداعية والموثقة لإطار عمل التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) المدعوم من نماذج Azure OpenAI. استخرج الحل معلومات المواد الحيوية من الرسومات الهندسية المعقدة بمعدلات دقة غير مسبوقة تصل إلى 90%.
أدت الشراكة بين Medtronic وIBM إلى العديد من الفوائد القابلة للقياس الكمي التي عززت بشكل كبير من الكفاءة التشغيلية والدقة في Medtronic. أدى تنفيذ حل Microsoft GenAI - المدعوم من IBM Consulting - إلى تحقيق معدل دقة بنسبة 90% في استخراج معلومات المواد الحيوية من الرسومات الهندسية. لم تضع هذه الدقة المبهرة معايير جديدة في المجال فحسب، بل قللت أيضًا بشكل كبير من الحاجة إلى التحقق اليدوي، مما سمح لشركة Medtronic بإعادة تخصيص الموارد البشرية القيمة لمهام أكثر استراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، أظهر الحل دقة تزيد عن 85% في استخراج رقم الجزء، مما يقلل من الأخطاء ويزيد من تبسيط عملية تحديد الهوية. وقد تُرجمت هذه التحسينات إلى توفير كبير في الوقت وخفض التكاليف التشغيلية، مما يؤكد التأثير الملموس لتقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أدى التقارب بين تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) من Azure Document Intelligence وإطار عمل RAG الذي تغذيه نماذج Azure OpenAI إلى اتباع نهج موحد ومبسط لاستخراج البيانات ومعالجتها. أدى هذا التكامل إلى انخفاض كبير في الجهد اليدوي، ما مكَّن Medtronic من معالجة وثائق التصميم الهندسي وتحليلها بشكل أكثر كفاءة. إن القدرة على مسح الخواص التقنية واستخراجها بدقة لم توفر ساعات من العمل اليدوي فحسب، بل زادت أيضًا بشكل كبير من إنتاجية سلسلة التوريد ومرونتها. ومن خلال تخزين الخواص الرئيسية في قاعدة بيانات وتقديمها من خلال تطبيق بحث بسيط، فقد حسنت Medtronic إمكانية الوصول إلى البيانات وسهلت التحليل الفعال، ما أدى في نهاية المطاف إلى تعزيز عمليات صنع القرار ومرونة الحركة التشغيلية.
Medtronic Plc هي شركة عالمية لتكنولوجيا الرعاية الصحية تقوم بتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من الأجهزة الطبية. تأسست Medtronic في عام 1949 ويقع مقرها الرئيسي في دبلن بأيرلندا، كما يقع المقر التشغيلي لها في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا. تعتبر الشركة واحدة من أكبر شركات الأجهزة الطبية في العالم، حيث تقدم حلولاً في أكثر من 150 دولة. وتشتمل محفظتها على أمراض القلب والأوعية الدموية والجراحة الطبية وعلوم الأعصاب ومرض السكري. تتمثل مهمة الشركة المستوحاة من مؤسسيها في "تخفيف الألم واستعادة الصحة وإطالة العمر". تلتزم Medtronic بالابتكار، وتستثمر بانتظام في البحث والتطوير لتقديم أحدث الأجهزة والعلاجات الطبية عبر مجموعة واسعة من الحالات.
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