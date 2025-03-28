أحدث البحث عن رموز المواد ثورة مع Microsoft GenAI + IBM Consulting
Medtronic تحقق دقة 90%
صورة لشخص يعمل على جهاز كمبيوتر في مكتبه
التغلب على التعقيدات في عمليات تحديد المواد من وثائق التصميم الهندسي

حددت "Medtronic" -إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة الطبية- فرصة لتحسين العملية التي تتبعها لتحديد المواد الخام المهمة ضمن مجموعة واسعة من منتجاتها. كان هذا التحسن ضروريًا للحفاظ على الجداول الزمنية لتطوير منتجاتها والتحكم في التكاليف وضمان القدرة التنافسية في السوق. ونظرًا لإدراك Medtronic لأهمية إدارة كيفية تحديد المواد الخام بسرعة، فقد سعى المديرون التنفيذيون في الشركة إلى إيجاد حل أكثر كفاءة. ولمعالجة هذه المشكلة، عقدت الشركة شراكة مع IBM واستفادت من الذكاء الاصطناعي المبتكر لتطوير حل آلي لتحليلات الرسوم الهندسية المعقدة.
نحن محظوظون للغاية لأننا نعيش في زمن الإمكانات غير المحدودة، زمن يمكننا فيه عقد شراكات مع شركات مثل IBM ويمكننا تجربة قوة التعاون بشكل مباشر. نعمل معًا على تحويل التحديات إلى حلول تحليلية رائدة ووضع معايير صناعية جديدة من خلال الابتكار والتميز. لوتشيانو ميراندا نائب الرئيس للعمليات العالمية للتحليلات المتقدمة وسلسلة التوريد Medtronic
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتحقيق نتائج مذهلة

من خلال التعاون الوثيق بين فريق التحليلات والرؤى للعمليات العالمية وسلسلة التوريد (GO&SC)، وفريق إدارة الموردين العالميين وشركة IBM، ظهر حل الذكاء الاصطناعي التوليدي المصمم خصيصًا. لقد جمعت بين دقة تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) من Azure Document Intelligence والقدرات الإبداعية والموثقة لإطار عمل التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) المدعوم من نماذج Azure OpenAI. استخرج الحل معلومات المواد الحيوية من الرسومات الهندسية المعقدة بمعدلات دقة غير مسبوقة تصل إلى 90%.
مستقبل يركز على الإمكانيات التي ليس لها حدود

أدت الشراكة بين Medtronic وIBM إلى العديد من الفوائد القابلة للقياس الكمي التي عززت بشكل كبير من الكفاءة التشغيلية والدقة في Medtronic. أدى تنفيذ حل Microsoft GenAI - المدعوم من IBM Consulting - إلى تحقيق معدل دقة بنسبة 90% في استخراج معلومات المواد الحيوية من الرسومات الهندسية. لم تضع هذه الدقة المبهرة معايير جديدة في المجال فحسب، بل قللت أيضًا بشكل كبير من الحاجة إلى التحقق اليدوي، مما سمح لشركة Medtronic بإعادة تخصيص الموارد البشرية القيمة لمهام أكثر استراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، أظهر الحل دقة تزيد عن 85% في استخراج رقم الجزء، مما يقلل من الأخطاء ويزيد من تبسيط عملية تحديد الهوية. وقد تُرجمت هذه التحسينات إلى توفير كبير في الوقت وخفض التكاليف التشغيلية، مما يؤكد التأثير الملموس لتقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أدى التقارب بين تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) من Azure Document Intelligence وإطار عمل RAG الذي تغذيه نماذج Azure OpenAI إلى اتباع نهج موحد ومبسط لاستخراج البيانات ومعالجتها. أدى هذا التكامل إلى انخفاض كبير في الجهد اليدوي، ما مكَّن Medtronic من معالجة وثائق التصميم الهندسي وتحليلها بشكل أكثر كفاءة. إن القدرة على مسح الخواص التقنية واستخراجها بدقة لم توفر ساعات من العمل اليدوي فحسب، بل زادت أيضًا بشكل كبير من إنتاجية سلسلة التوريد ومرونتها. ومن خلال تخزين الخواص الرئيسية في قاعدة بيانات وتقديمها من خلال تطبيق بحث بسيط، فقد حسنت Medtronic إمكانية الوصول إلى البيانات وسهلت التحليل الفعال، ما أدى في نهاية المطاف إلى تعزيز عمليات صنع القرار ومرونة الحركة التشغيلية.
شعار Medtronic
نبذة عن Medtronic

Medtronic Plc  هي شركة عالمية لتكنولوجيا الرعاية الصحية تقوم بتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من الأجهزة الطبية. تأسست Medtronic في عام 1949 ويقع مقرها الرئيسي في دبلن بأيرلندا، كما يقع المقر التشغيلي لها في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا. تعتبر الشركة واحدة من أكبر شركات الأجهزة الطبية في العالم، حيث تقدم حلولاً في أكثر من 150 دولة.  وتشتمل محفظتها على أمراض القلب والأوعية الدموية والجراحة الطبية وعلوم الأعصاب ومرض السكري. تتمثل مهمة الشركة المستوحاة من مؤسسيها في "تخفيف الألم واستعادة الصحة وإطالة العمر". تلتزم Medtronic بالابتكار، وتستثمر بانتظام في البحث والتطوير لتقديم أحدث الأجهزة والعلاجات الطبية عبر مجموعة واسعة من الحالات​.

 مكونات الحل ®IBM Consulting من أجل Microsoft

حلول Microsoft:

  • Azure OpenAI
  • Azure Document Intelligence
  • Azure Blob Storage
IBM Consulting لشركة Microsoft

معالجة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة باستخدام برنامج IBM® Copilot Runway، وهو عرض جديد يُنشئ برامج مساعدة مخصَّصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لمؤسستك.

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