أدت الشراكة بين Medtronic وIBM إلى العديد من الفوائد القابلة للقياس الكمي التي عززت بشكل كبير من الكفاءة التشغيلية والدقة في Medtronic. أدى تنفيذ حل Microsoft GenAI - المدعوم من IBM Consulting - إلى تحقيق معدل دقة بنسبة 90% في استخراج معلومات المواد الحيوية من الرسومات الهندسية. لم تضع هذه الدقة المبهرة معايير جديدة في المجال فحسب، بل قللت أيضًا بشكل كبير من الحاجة إلى التحقق اليدوي، مما سمح لشركة Medtronic بإعادة تخصيص الموارد البشرية القيمة لمهام أكثر استراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، أظهر الحل دقة تزيد عن 85% في استخراج رقم الجزء، مما يقلل من الأخطاء ويزيد من تبسيط عملية تحديد الهوية. وقد تُرجمت هذه التحسينات إلى توفير كبير في الوقت وخفض التكاليف التشغيلية، مما يؤكد التأثير الملموس لتقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أدى التقارب بين تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) من Azure Document Intelligence وإطار عمل RAG الذي تغذيه نماذج Azure OpenAI إلى اتباع نهج موحد ومبسط لاستخراج البيانات ومعالجتها. أدى هذا التكامل إلى انخفاض كبير في الجهد اليدوي، ما مكَّن Medtronic من معالجة وثائق التصميم الهندسي وتحليلها بشكل أكثر كفاءة. إن القدرة على مسح الخواص التقنية واستخراجها بدقة لم توفر ساعات من العمل اليدوي فحسب، بل زادت أيضًا بشكل كبير من إنتاجية سلسلة التوريد ومرونتها. ومن خلال تخزين الخواص الرئيسية في قاعدة بيانات وتقديمها من خلال تطبيق بحث بسيط، فقد حسنت Medtronic إمكانية الوصول إلى البيانات وسهلت التحليل الفعال، ما أدى في نهاية المطاف إلى تعزيز عمليات صنع القرار ومرونة الحركة التشغيلية.