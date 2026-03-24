يعتمد LEXXARI من CCG Software Solutions على تقنيات IBM لتبسيط عمليات تفسير السياسات
التأمين معقد. عند وقوع الكوارث، يُصبح اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة أمراً حاسماً—ففي التعقيد تكمن العواقب. إن فك رموز اللغة المعقدة لوثائق التأمين قد يشكل تحدياً كبيراً لكل من حاملي الوثائق والمتخصصين في مجال التأمين على حد سواء. فعدم اليقين يعرض الجميع للخطر. لا يستطيع مسؤولو تسوية المطالبات اتخاذ قرارات واثقة ومتسقة، كما يضيع الوكلاء ساعات في إعادة قراءة السياسات الطويلة لمجرد الإجابة على أسئلة أساسية، بينما يتزايد إحباط العملاء تجاه مزودي الخدمة.
سعت Claims Connection Group (CCG)، وهي مزود لبرامج الإصلاح المدارة وشريك أعمال لشركة IBM، إلى إعادة الوضوح والشفافية إلى عملية تسوية المطالبات.
تعاونت CCG مع IBM لبناء ™LEXXARI، وهي منصة ذكية لتفسير السياسات، تعمل على قراءة وتلخيص وتفسير وثائق السياسات المعقدة والمكثفة.
تم تطوير LEXXARI بشكل مشترك خلال 14 أسبوعاً فقط. بدمج خبراتهم الفريدة، تمكنت كل من IBM و CCG من تصميم مهام سير عمل تحاكي بدقة كيفية تفاعل شركات التأمين والوكلاء وحاملي وثائق التأمين مع بيانات التأمين.
تم تدريب IBM® watsonx على وثائق تأمين من الواقع العملي، كما دُمجت وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM® watsonx Orchestrate في المنصة لتزويد المستخدمين بإرشادات عملية وخطوات توجيهية محددة.
كانت النتيجة منصةً سلسةً تعمل بالذكاء الاصطناعي، تحوّل ساعاتٍ من المراجعة اليدوية إلى رؤىً فورية.
يعمل LEXXARI على تسريع مراجعة السياسات بنسبة 70%، مما يقلص وقت المراجعة اليدوية من ساعات إلى دقائق معدودة. بات حاملو الوثائق التأمينية وخبراء التأمين يتلقون الآن معلومات دقيقة ومتسقة، مما يعزز التواصل والثقة خلال عملية تسوية المطالبات. أدى الفهم الأوضح للتغطية التأمينية إلى خفض المطالبات غير المدفوعة بنسبة 40%، وتقليل المكالمات الواردة بعد العواصف بنسبة 60%.
تخطط CCG مستقبلاً لتوسيع نطاق LEXXARI ليشمل قطاعات إضافية، بما في ذلك قطاع السيارات، والقطاع القانوني، والحكومي، والتعليم—وذلك بهدف إرساء الوضوح حيثما تؤثر الوثائق المكثفة على اتخاذ القرارات المصيرية.
© حقوق الطبع والنشر لشركة IBM فبراير 2026.
تُعَد IBM وشعار IBM و IBM watsonx Orchestrate علامات تجارية لشركة IBM Corp.، مسجلة في العديد من الاختصاصات القضائية في جميع أنحاء العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.