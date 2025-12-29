تعاون بنك KIB مع IBM لتحديث التكامل لديه، وتسريع النمو الرقمي والابتكار.
واجه بنك KIB تحديات متزايدة مع برامجه الوسيطة القديمة، ما أعاق رحلة التحول الرقمي للبنك. أدى حل التكامل القديم إلى إنشاء اتصالات معقدة من نقطة إلى نقطة، وكان يفتقر إلى المرونة، وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الصيانة بسبب التدخلات اليدوية والبرمجة المخصصة.
وأدت هذه القيود إلى بطء طرح المنتجات إلى السوق، وتقييد المعالجة الآنية، والتأثير على قابلية التوسع والأداء وتجربة العملاء.
للخدمات الرقمية، ما يتيح وصولاً أسرع إلى ميزات جديدة للعملاء
دعم أنشطة العملاء الضخمة بسهولة
توفير تفاعلات رقمية أسرع وأكثر سلاسة
بدأ بنك KIB، بالتعاون الوثيق مع IBM Expert Labs، تحولاً استراتيجيًا يركز على بناء بنية تكامل حديثة شاملة مع حل IBM webMethods Hybrid Integration . أرسى هذا الجهد المشترك الأساس لبيئة السحابة الأصلية الوسيطة القابلة للتوسع والغنية بعناصر الأمان التي تتماشى مع الاستراتيجية الرقمية لبنك KIB.
ساعدت IBM Expert Labs في تصميم وتنفيذ منصة التكامل على مستوى المؤسسات، حيث قدمت 300 واجهة برمجة تطبيقات قابلة لإعادة الاستخدام، وأنشأت إطار عمل الخدمات المصرفية المفتوحة الذي أتاح التعاون السلس مع شركات التكنولوجيا المالية، والشركات المالية غير المصرفية، ومزودي الخدمات من الجهات الخارجية. استبدل الحل الأنظمة القديمة بعمليات نشر في حاويات، ومراقبة مركزية، وإدارة محسنة للموارد — ما قلل بشكل كبير من الجهد اليدوي وتعقيد التكامل.
حقق التكامل الذي تقوده مختبرات IBM Expert Labs تأثيرًا ملموسًا في النظام البنائي الرقمي لبنك KIB، ما أتاح تسريع الوقت بنسبة 40٪ في التسويق للخدمات الرقمية واستفادة العملاء من الميزات الجديدة بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، دعم التكامل زيادة معدل المعاملات بمقدار 4 أضعاف، حيث تم التعامل مع أنشطة العملاء الضخمة بسهولة.
في KIB، تمكنت الفرق الداخلية من إدارة وتشغيل البرامج الوسيطة بشكل مستقل، ما يضمن الاستدامة طويلة الأمد وملكية بيئة التكامل. كما ساعدت منصة التكامل في تقليل زمن الانتقال بنسبة 60٪، وأدى ذلك إلى تفاعلات رقمية أسرع وأكثر سلاسة.
وقد أدى هذا التحول إلى تمكين بنك KIB من تسريع عمليات إطلاق المنتجات الرقمية، وتبسيط عملية انضمام الشركاء، والحفاظ على الامتثال للمعايير التنظيمية المتطورة. وبفضل وجود بنية تكامل حديثة ومرنة، أصبح بنك KIB الآن مجهزًا للابتكار بشكل أسرع، والتوسع بكفاءة، وتقديم تجارب العملاء المحسنة عبر قنواته الرقمية.
يُعَد بنك الكويت الدولي (KIB) مؤسسة مالية رائدة تقدِّم حلولًا مصرفية مبتكرة في قطاعات البيع بالتجزئة، والشركات، والاستثمار. ملتزمًا بالتحول الرقمي والخدمات المتمحورة حول العميل، يؤدي بنك الكويت الدولي (KIB) دورًا رئيسيًا في تطوير منظومة الكويت المالية من خلال التكنولوجيا وإدارة الامتثال.
تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز المرونة عبر واجهات برمجة التطبيقات، والتطبيقات، والأحداث، والملفات، والعمليات بين الشركات (B2B)/التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).
