واجه بنك KIB تحديات متزايدة مع برامجه الوسيطة القديمة، ما أعاق رحلة التحول الرقمي للبنك. أدى حل التكامل القديم إلى إنشاء اتصالات معقدة من نقطة إلى نقطة، وكان يفتقر إلى المرونة، وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الصيانة بسبب التدخلات اليدوية والبرمجة المخصصة.

وأدت هذه القيود إلى بطء طرح المنتجات إلى السوق، وتقييد المعالجة الآنية، والتأثير على قابلية التوسع والأداء وتجربة العملاء.