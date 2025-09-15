كلٌّ من بنك BV وIBM يحصلان على رؤية كاملة لتكاليف السحابة والتحكم المالي
مع توسُّع بنك BV في استخدام السحابة عبر Google Cloud Platform (GCP)، وMicrosoft Azure، وAmazon Web Services (AWS)، أصبحت إدارة التكاليف أكثر تعقيدًا. احتاج البنك إلى طريقة لتقسيم الإنفاق حسب الفريق والميزانية والنظام، مع الحفاظ على الرؤية والتحكم عبر جميع البيئات.
تبيَّن أن التنبؤ بتكاليف السحابة كان صعبًا دون وجود رؤية مركزية، ما أبرز الحاجة إلى تحسين إدارة الميزانية. لم يكن التحدي مجرد مسألة تقنية، بل كان استراتيجيًا أيضًا: كيف يمكن توسيع استخدام السحابة مع غرس الانضباط المالي في كل طبقة من طبقات المؤسسة.
أكَّدت تعقيدات العمليات متعددة السحابة أن الوضوح والرؤية الشاملة لتكاليف السحابة أمران أساسيان. ولتحسين إدارة الميزانية، كان بنك BV بحاجة إلى آليات للتحسين المستمر واكتشاف الحالات الشاذة في الوقت الفعلي، ما يسهِّل اتخاذ إجراءات استباقية قبل أن تتحول المشكلات الصغيرة إلى مشكلات مكلِّفة.
لمواجهة تعقيدات إدارة العمليات السحابية عبر GCP وAzure وAWS، اعتمد بنك BV على IBM® Cloudability، الحل الرائد في السوق لتحسين تكاليف السحابة. أتاحت قدرات التخصيص المتقدمة للحل الحصول على رؤية دقيقة للإنفاق حسب الفريق وبند الميزانية، مع أتمتة إعداد التقارير، واكتشاف الحالات الشاذة، وتقديم توصيات لتوفير التكاليف عبر جميع مزوِّدي الخدمات السحابية الثلاثة (CSPs).
كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين بنك BV وIBM، تم دمج Cloudability بسلاسة في بيئة السحابة المتعددة الخاصة بالبنك. قدَّمت IBM عمليات أتمتة مخصصة عبر واجهات برمجة التطبيقات وبرامج تمكين مصممة خصيصًا، ما ساعد على ضمان تنفيذ المنصة ودمجها بالكامل في العمليات اليومية.
تم دعم التكامل باستراتيجية تمكين قوية، شملت ورش عمل عملية، وتدريبًا مباشرًا، وإنشاء مسارات تعلم منظمة. ساعدت هذه المبادرات الموظفين على تبنّي أفضل الممارسات وأدوات العمليات المالية الجديدة، ما أدى إلى تعزيز ثقافة المساءلة المالية والوعي بتكاليف السحابة في جميع أنحاء المؤسسة.
نتيجةً لذلك، أصبحت الشفافية في التكاليف والانضباط المالي جزءًا من استراتيجية السحابة للبنك، ما ساهم في تعزيز اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وكفاءة طويلة الأمد.
بفضل قدرات إعداد التقارير والتحسين المتقدمة في Cloudability، حصل بنك Banco BV على الرؤية المالية التي يحتاجها للسيطرة على استراتيجيته السحابية وتطوير ممارسته في العمليات المالية. خلال ثلاث سنوات، تمكن البنك من تجنُّب حوالي 30% من تكاليف السحابة المتوقعة من خلال التحسين الاستباقي والاكتشاف المبكر للحالات الشاذة. أصبح بإمكان الفرق الآن الوصول إلى بيانات الإنفاق السحابي في الوقت شبه الفعلي، ما يعزز اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتوافقًا أكبر مع الميزانية.
أصبح التنبؤ أكثر دقة بشكل كبير، مع هوامش خطأ ضئيلة، ما يمكِّن البنك من توقُّع المخاطر والتكيف بسرعة. بدعم مستمر من IBM، يعمل بنك Banco BV على دمج الكفاءة في التكاليف في كل مرحلة من مراحل تطوير المنتجات والعمليات السحابية.
أدَّى Cloudability دورًا محوريًا ليس فقط في توفير الرؤية المالية، بل أيضًا في دعم جهود تحسين التكاليف المستمرة، ما جعل الانضباط المالي قدرة أساسية في جميع أنحاء المؤسسة.
مكَّن Cloudability بنك Banco BV من تقسيم التكاليف المباشرة حسب الفريق، ما ساهم في توفير شفافية وتحكُّم أكبر في الإنفاق السحابي. هذه الدقة، إلى جانب معلومات التكاليف المجمَّعة من GCP وAzure وAWS، تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، بدءًا من التفاوض على العقود ووصولًا إلى تقييم الجدوى المالية لعمليات الترحيل إلى السحابة.
تأسس بنك Banco BV عام 1988 ويقع مقره الرئيسي في ساو باولو، ويُعَد أحد أكبر المؤسسات المالية الخاصة في البرازيل. كان البنك في البداية يركِّز على توزيع الأوراق المالية، لكنه تطوَّر ليصبح مزوِّد خدمات متكاملة مع قيادة قوية في تمويل السيارات والخدمات المصرفية الرقمية. واليوم، يُعرف بنك Banco BV باستراتيجيته القائمة على التكنولوجيا، وريادته في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وشراكاته المبتكرة مع شركات التكنولوجيا المالية. ويستمر نهجه القائم على السحابة والتزامه بالشفافية المالية في تشكيل تحوله في خدمات الأفراد، والجملة، والخدمات التي تركِّز على الاستدامة.
