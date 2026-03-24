تُعَد Assaí أكبر بائع تجزئة للمواد الغذائية في البرازيل، حيث تقدم خدماتها للعائلات، بالإضافة إلى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الشراء بالجملة أو بالتجزئة، والأسعار التنافسية، وتوافر المنتجات المتنوعة. إن العمل بهذا النطاق يضع متطلبات هائلة على الأنظمة لدعم سلاسل التوريد، والتسعير، وعمليات الإمداد، وإدارة المتاجر— وهو تحدٍ يتضاعف مع التوسع السريع للشركة، مما يؤكد الحاجة الملحة لمنصات تكنولوجية مرنة، وفعالة، وقابلة للتوسع.

مع توسع Assaí في بنية الخدمات المصغرة، وإضافة أعباء عمل سحابية جديدة، وتنوع البيئات التقنية عبر حسابات متعددة، تعقدت المشهد التكنولوجي بشكل طبيعي. يعكس هذا تحدياً أوسع نطاقاً يواجه قطاع التجزئة في البرازيل، حيث يؤدي الاعتماد المتسارع للحوسبة السحابية إلى زيادة الحاجة لحوكمة الاستخدام، ومراعاة مسببات التكلفة، وضمان الأداء المتوقع.

كانت Assaí بحاجة إلى رؤية أكثر وضوحاً لاستهلاك السحابة، وذلك للحفاظ على الأداء والقدرة على التنبؤ بالتكاليف مع توسع بصمتها الرقمية.