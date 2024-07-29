G4F Smart SOC

Nossa operação funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, contando com uma equipe especializada e processos maduros, capazes de identificar e responder a ameaças em tempo real. Utilizamos tecnologias líderes de mercado, Nosso diferencial está na combinação de expertise técnica e conhecimento de negócio. Atuamos de forma consultiva, entendendo o ambiente de cada cliente dando visibilidade completa, personalização de regras de detecção e monitoramento de ativos críticos.
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