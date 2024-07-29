G4F Smart SOC

Provided by G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS
A G4F possui uma equipe integrada, treinada para fornecer operações de segurança a clientes públicos e privados, em todo território nacional.
Overview

Nossa operação funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, contando com uma equipe especializada e processos maduros, capazes de identificar e responder a ameaças em tempo real. Utilizamos tecnologias líderes de mercado, Nosso diferencial está na combinação de expertise técnica e conhecimento de negócio. Atuamos de forma consultiva, entendendo o ambiente de cada cliente dando visibilidade completa, personalização de regras de detecção e monitoramento de ativos críticos.

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  • Languages supported
  • Portuguese
  • Regions and countries supported
  • Americas - Brazil
Benefits Detecção e resposta rápida a ameaças
Monitoramento 24x7 com identificação em tempo real de incidentes, reduzindo drasticamente o tempo de detecção e resposta, evitando impacto ao negócio
Eficiência operacional e foco no core business
Sua empresa reduz custos operacionais e libera equipes para focarem em iniciativas estrategicas de negócio.
Redução de riscos e proteção contínua
Nosso SOC antecipa ameaças e atua de forma proativa, garantindo maior segurança para dados, sistemas e operações críticas.
Key features
Automação de resposta a incidentes (SOAR) Playbooks automatizados que permitem respostas rápidas e padronizadas, reduzindo o tempo de contenção e mini
Visibilidade detalhada de endpoints e ambientes, com capacidade de identificar ameaças sofisticadas, ataques sem arquivo (fileless) e comportamentos a
Monitoramento contínuo com correlação de eventos (SIEM) Coleta e análise centralizada de logs e eventos de segurança, com correlação inteligente para
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