地方のスーパーマーケットや専門店を中心とした小売業様の経営層や現場から、このような声をよくお聞きします。「折込チラシの効果が落ちているので、代わりとなる販促ツールが欲しい」「高齢者のお客様も多く、本当にアプリ会員が増えるのかイメージが湧かない」「アプリは導入したが、十分な販促支援がなく、入れ替えを検討している」誰もがスマートフォンを持つ時代へと変化している今、小売業にも変革が求められています。競争に勝ち抜くためには、お客様との接点を増やし、ファンづくりにつなげることがこれまで以上に重要です。・新聞折込チラシの反応率が下がっており、スマホを活用した販促に関心はあるものの、効果には疑問・現在はチラシサイトやSNSなどを活用しているが、スマホをさらに効果的に活用したい・店舗・本部ともに人手不足のため、アプリを導入しても継続的な運用ができるか不安・アプリの会員数は伸びない・評価が伸び悩んでいるスーパーマーケット・小売業特化のスマホ販促アプリ「Safri」が解決いたします！



Industries

Retail Topics

Cloud

Industry-related topics Deployment types

SaaS Languages supported

Japanese Regions and countries supported

Asia - Japan