スマホ販促アプリ「Safri」は、スーパーマーケットをはじめとする小売業様向けに開発された、業種特化型のパッケージアプリです。長年にわたり小売業を支援してきたテスクだからこそ、お客様に必要とされる機能や、安心のサポート体制をサービスに組み込んでいます。
地方のスーパーマーケットや専門店を中心とした小売業様の経営層や現場から、このような声をよくお聞きします。「折込チラシの効果が落ちているので、代わりとなる販促ツールが欲しい」「高齢者のお客様も多く、本当にアプリ会員が増えるのかイメージが湧かない」「アプリは導入したが、十分な販促支援がなく、入れ替えを検討している」誰もがスマートフォンを持つ時代へと変化している今、小売業にも変革が求められています。競争に勝ち抜くためには、お客様との接点を増やし、ファンづくりにつなげることがこれまで以上に重要です。・新聞折込チラシの反応率が下がっており、スマホを活用した販促に関心はあるものの、効果には疑問・現在はチラシサイトやSNSなどを活用しているが、スマホをさらに効果的に活用したい・店舗・本部ともに人手不足のため、アプリを導入しても継続的な運用ができるか不安・アプリの会員数は伸びない・評価が伸び悩んでいるスーパーマーケット・小売業特化のスマホ販促アプリ「Safri」が解決いたします！

Benefits SM導入実績が多数
小規模チェーン様から大規模チェーン様まで幅広くご利用いただいております。 導入企業様での成功事例やノウハウを共有し、“価値”として提供することが可能です。
少人数で運用可能にする手厚いサポート
販促業務での経験を持ったメンバーによる手厚いサポートをご提供。知識と経験を基に導入・運用をサポートします。 毎月の定例会では、データ分析(現状の把握)・課題対策・販促提案・導入企業様の成功例共有などを行っております。
機能が豊富
Safriは現行アプリの機能を網羅した上で、追加で複数の機能をご用意しております。 チラシ機能やプッシュ通知機能などの基本的な機能から、スタンプ機能やスクラッチ機能などのお楽しみ機能も提供します。 また、今後のバージョンアップによってもさまざまな小売業で必要とされる機能を追加予定です。
会員登録機能 顧客情報の収集が可能です。会員様の氏名、メールアドレス、電話番号、性別、住所などを登録できます。
チラシ機能 My店舗登録することで、お客様が必要なチラシのみをアプリで閲覧することができます。新聞折り込みチラシや広告がリーチしずらい、20 代～ 40代のお客様の集客に寄与します。
商品予約機能 お寿司・オードブル・ピザなどの予約を受けることで、集客と客単価の向上に貢献します。ボジョレーヌーヴォー・クリスマスケーキ・おせち・恵方巻などの季節商品も予約機能で受付可能です。
EC機能 EC機能を利用してアプリで通販をすることができます。決済方法はクレジットカード・ペイジー銀行ATM振込・Webコンビニ決済があり、お届け先への配送が可能です。
プッシュ通知 会員を指定して通知をすることができます。チラシ配信・クーポン配信・予約の受け取り・お知らせなどの情報を通知する機能です。
店舗検索機能 店舗検索、店舗詳細情報を表示することができます。店舗情報には郵便番号・住所・マップ・電話番号・営業時間・店舗サービス内容などが表示できます。

株式会社万代様 (食品スーパーマーケット・本社 大阪府)

「スマートフォンで優良顧客販促を実現」 店頭告知やチラシに加え、スマートフォンアプリという新たな接点を得たことで、お客様と直接つながる手段を手にできたのは大きな成果です。正式リリース後の会員募集キャンペーンでは、初期目標を想定より早く達成。多くのご要望が寄せられ、アプリへの期待の高さを実感しました。
株式会社万惣様 (ディスカウントスーパーマーケット・本社 広島県)

「自社アプリで販促DX実現を目指す」 アプリ会員の中心年齢層は、自社カードのアクティブユーザーより約10歳若く、今後の若年層の取り込みという点でも良い傾向が見られています。一方で、既存媒体での告知により高齢層の登録も進んでおり、幅広い年代に浸透していることを実感しています。
株式会社ナイス (食品スーパーマーケット 本社・秋田県)

「もっとお得に楽しくナイスをご利用いただくために」 地域のお客様にチラシやイベントなどの情報を一元的に届ける体制を整えました。「Safri」は、情報発信だけでなく、サービス向上に役立つ多くの機能が備わっている点が導入の決め手となりました。
藤桂京伊株式会社様 (酒ゃビック) (酒類卸・専門チェーン店)

「スマホアプリの活用で、酒専門店としての優位性を確立」 従来は翌日まで確認できなかったポイント情報が、アプリ上でリアルタイムに確認可能となり、有効期限の表示も加えることで利便性が向上しました。スマホがあればカードを持参する必要もなく、お客様からも好評です。
Demonstrations スーパーマーケット特化のスマホ販促アプリ 「Safri」製品動画
『Safri』の製品紹介動画をご用しております。ぜひご覧ください。

「Safri」導入事例・お客様の声

スーパーマーケット向けスマホアプリ『Safri』を導入いただいた企業様のインタビュー動画、ダイジェスト版です。
スーパーマーケット特化のスマホ販促アプリ 「Safri」製品資料・事例集

小売業のスマホアプリや販促の成功事例に役立つ情報をまとめています。 　・小売業向けスマホ販促アプリ『Safri』製品ガイドブック 　・導入事例集 ～スマホ販促アプリ『Safri』編～
