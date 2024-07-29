地方のスーパーマーケットや専門店を中心とした小売業様の経営層や現場から、このような声をよくお聞きします。「折込チラシの効果が落ちているので、代わりとなる販促ツールが欲しい」「高齢者のお客様も多く、本当にアプリ会員が増えるのかイメージが湧かない」「アプリは導入したが、十分な販促支援がなく、入れ替えを検討している」誰もがスマートフォンを持つ時代へと変化している今、小売業にも変革が求められています。競争に勝ち抜くためには、お客様との接点を増やし、ファンづくりにつなげることがこれまで以上に重要です。・新聞折込チラシの反応率が下がっており、スマホを活用した販促に関心はあるものの、効果には疑問・現在はチラシサイトやSNSなどを活用しているが、スマホをさらに効果的に活用したい・店舗・本部ともに人手不足のため、アプリを導入しても継続的な運用ができるか不安・アプリの会員数は伸びない・評価が伸び悩んでいるスーパーマーケット・小売業特化のスマホ販促アプリ「Safri」が解決いたします！
「スマートフォンで優良顧客販促を実現」 店頭告知やチラシに加え、スマートフォンアプリという新たな接点を得たことで、お客様と直接つながる手段を手にできたのは大きな成果です。正式リリース後の会員募集キャンペーンでは、初期目標を想定より早く達成。多くのご要望が寄せられ、アプリへの期待の高さを実感しました。
「自社アプリで販促DX実現を目指す」 アプリ会員の中心年齢層は、自社カードのアクティブユーザーより約10歳若く、今後の若年層の取り込みという点でも良い傾向が見られています。一方で、既存媒体での告知により高齢層の登録も進んでおり、幅広い年代に浸透していることを実感しています。
「もっとお得に楽しくナイスをご利用いただくために」 地域のお客様にチラシやイベントなどの情報を一元的に届ける体制を整えました。「Safri」は、情報発信だけでなく、サービス向上に役立つ多くの機能が備わっている点が導入の決め手となりました。