Home
Partner Plus
Solution
QRadar MDR ESA
QRadar MDR ESA
Provided by SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, S.A.
Sistema SIEM on-prem
View Partner
Contact Partner
Overview
Sistema de Detección y Respuesta teniendo como base un SIEM para el tratamiento de logs y eventos.
Industries
Aerospace and Defense
Government
Topics
Cybersecurity
Deployment types
On-premises
Languages supported
Spanish
Regions and countries supported
Europe - Spain
Benefits
Detección de incidentes de seguridad
Mediante la consolidación de logs y configuración de reglas para la detección en tiempo real sobre actividades maliciosas
Respuesta ante incidentes
Registro de los procedimientos de actuación frente a incidentes de seguridad para la contención y mitigación de daños
Cumplimiento Normativo
Implementación de las reglas alineadas con las políticas y normativas aplicables, con seguimiento de su cumplimiento
Key features
Monitorización de la seguridad
Cumplimiento normativo
Retención información para forense
Information about the companies and solutions listed in this directory is provided by each company and is not validated by IBM unless otherwise noted.