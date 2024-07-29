Trust Your Supplier (TYS) is a global supplier onboarding and risk platform that streamlines how companies discover, verify, and manage suppliers. Suppliers maintain one digital profile they can share across the network, reducing repetitive requests. Integrated third-party data provides real-time ESG, financial, compliance, and cybersecurity insights. TYS accelerates onboarding, strengthens risk controls, and improves supply chain transparency.
- Industries
- Banking
- Automotive
- Aerospace and Defense
- Healthcare
- Energy and utilities
- Life sciences
- Chemicals and petroleum
- Electronics
- Insurance
- Telecommunications
- Retail
- Medical devices and supplies
- Consumer products
- Education
- Media & Entertainment
- Professional Services
- Healthcare providers
- Construction and engineering
- Agriculture
- Hospitality
- Machinery
- Social services
- Mining and extraction
- Mining and metals
- Oil and gas
- Sports
- Airlines
- Federal government
- Financial services
- Food service
- Freight and logistics
- Government
- Industrials
- IT consulting
- Lodging
- Manufacturing
- NGOs
- Public transport
- Railway
- Real estate agents and brokers
- Real estate development and management
- Software and platform applications
- Technology (Industry)
- Transportation
- Travel services
- Topics
- AI and ML
- Analytics
- Blockchain
- Cybersecurity
- Environmental issues
- Languages supported
- Portuguese
- Italian
- Chinese
- Japanese
- German
- English
- Spanish
- French
- Regions and countries supported
- Africa -
- Americas - Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia (Plurinational State of), Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Bouvet Island, Brazil, British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands (Malvinas), French Guiana, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Barth√©lemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin (French Part), Saint Pierre and Miquelon, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Maarten (Dutch part), South Georgia and the South Sandwich Islands, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United States Virgin Islands, United States of America, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of)
- Asia - Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, China, China, Hong Kong Special Administrative Region, China, Macao Special Administrative Region, Cyprus, Georgia, India, Indonesia, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Republic of Korea, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, State of Palestine, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Turkmenistan, Türkiye, United Arab Emirates, Uzbekistan, Viet Nam, Yemen
- Europe - Albania, Andorra, Austria, Belgium, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Svalbard and Jan Mayen Islands, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Åland Islands
- Oceania - American Samoa, Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Guam, Heard Island and McDonald Islands, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Micronesia (Federated States of), New Caledonia, New Zealand, Niue, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Palau, Papua New Guinea, Pitcairn, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, United States Minor Outlying Islands, Vanuatu