Insight Sentinel is a patent-pending AI orchestration platform that acts as a humanized AI Chief of Staff, unifying data, systems, and analytics across finance, HR, logistics, operations and more. It enables leaders to ask complex questions and receive instant, actionable insights. Built as the foundation for Agentic Artificial General Intelligence (A-AGI), Insight Sentinel empowers businesses to operate as self-optimizing organisms that continuously learn, adapt, and improve, driving faster,
- Industries
- Banking
- Automotive
- Aerospace and Defense
- Healthcare
- Energy and utilities
- Life sciences
- Chemicals and petroleum
- Electronics
- Insurance
- Telecommunications
- Retail
- Medical devices and supplies
- Consumer products
- Education
- Media & Entertainment
- Professional Services
- Healthcare providers
- Construction and engineering
- Agriculture
- Hospitality
- Machinery
- Public safety and policing
- Social services
- Mining and extraction
- Mining and metals
- Oil and gas
- Sports
- Airlines
- Federal government
- Financial services
- Food service
- Freight and logistics
- Government
- Industrials
- IT consulting
- Lodging
- Manufacturing
- NGOs
- Public sector and NGOs
- Public transport
- Railway
- Real estate agents and brokers
- Real estate development and management
- Software and platform applications
- Technology (Industry)
- Transportation
- Travel services
- Topics
- AI and ML
- Analytics
- Automation
- Business operations
- Consulting
- Deployment types
- SaaS
- On-premises
- Languages supported
- Portuguese
- Italian
- Swedish
- Latin
- German
- English
- Spanish
- French
- Regions and countries supported
- Africa - Algeria, Angola, Benin, Central African Republic, Cabo Verde, Burkina Faso, British Indian Ocean Territory, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Western Sahara, United Republic of Tanzania, South Sudan, South Africa, Sierra Leone, Sao Tome and Principe, Saint Helena, French Southern Territories, Equatorial Guinea
- Americas - Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia (Plurinational State of), Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Bouvet Island, Brazil, British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands (Malvinas), French Guiana, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Barth√©lemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin (French Part), Saint Pierre and Miquelon, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Maarten (Dutch part), South Georgia and the South Sandwich Islands, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United States Virgin Islands, United States of America, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of)
- Asia - Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, Cyprus, Georgia, India, Indonesia, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Republic of Korea, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, State of Palestine, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Turkmenistan, Türkiye, United Arab Emirates, Uzbekistan, Viet Nam, Yemen, China, China, Hong Kong Special Administrative Region, China, Macao Special Administrative Region
- Europe - Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Svalbard and Jan Mayen Islands, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Åland Islands
- Oceania - American Samoa, Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Heard Island and McDonald Islands, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, New Caledonia, New Zealand, Niue, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Palau, Papua New Guinea, Pitcairn, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, United States Minor Outlying Islands, Vanuatu