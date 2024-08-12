QAD Multi Carrier Parcel

QAD Multi-Carrier Shipping is a comprehensive software solution that automates and streamlines the entire parcel shipping process.
Overview

The QAD Multi-Carrier Parcel solution centralises and automates your entire shipping operation, providing significant advantages through cost reduction by easily rate shopping for the best price, increased efficiency by automating manual tasks like label printing and documentation, and enhanced visibility with real-time tracking across all carriers on a single platform, ultimately improving customer service and simplifying complex global trade compliance.

Benefits Reduce your Annual Parcel Spend
Cost Reduction: Automatically compare rates across all your carriers in real-time, ensuring you select the most cost-effective shipping service.
Automate and Increase Parcel Shipping Efficiency
Increased Efficiency: Automate manual tasks by providing a single system for printing compliant labels, generating customs documents, and tracking.
Control and Command of you Parcel Shipping performance
Centralised Visibility: Complete overview of all shipments with every carrier in one place, allowing for proactive tracking and better control.
Key features
Global Carrier Network: Supports a large network of carriers, enabling global shipping and flexibility to adapt to different regions.
Automated Labeling: Generates carrier-compliant shipping labels and all necessary shipping documents automatically.
Shipment Tracking: Provides real-time tracking information and alerts for customers, enhancing trust and confidence.
Cost Optimization: Helps compare rates and routes across carriers, identifying the most cost-effective shipping options.
Standardized Procedures: Enables companies to standardize shipping policies across multiple sites, regardless of the carriers used at each location
Scalability: A scalable and extensible solution designed to accommodate growth in shipping volumes and market expansion

