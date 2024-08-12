Centric Cognos Inwonermodel (Citizens)

Provided by Centric Netherlands B.V.
Centric Cognos Analytics Citizens (Inwoner) model is exclusive for Dutch municipalities/government who work with our (SaaS) applications.
Overview

Centric Cognos Analytics Citizens (Inwoner) model is exclusive for Dutch municipalities/government who work with our (SaaS) applications. With this model municipalities/government can work with Cognos analytics on-premise and Centric SaaS environments to manage and analyse their business needs and goals.

- convenience and relief with regard to compliance
- very competitive license model
- already in use by more than 150 municipalities
Key features
- Rich Analytics functionality
- Linked to at least 1 Centric (SaaS) application
Full support and expertise by Centric Data & Analytics team
Proven succes model available since 2018

Customer stories

