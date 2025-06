Provided by GRAND-DESIGN CO., LTD.

「ec-design」は、オリジナルのアプリやECサイトが制作できるパッケージ製品です。商品紹介やカート、決済などの基本機能に加え、クーポン・ポイント・スタンプ・スクラッチなどの販促機能も充実。テイクアウト対応の飲食店向けや、企業間取引に対応したEDI版も提供しています。