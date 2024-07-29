CX Labs B.V.

CX Labs is a Netherlands-based consultancy focused on enterprise risk, compliance, IT and cyber risk. From Amsterdam, we implement IBM OpenPages to strengthen governance, controls, and regulatory oversight. Our senior team designs scalable risk frameworks, configures workflows and reporting, and integrates data across systems to create a connected, audit-ready control environment. We deliver practical architecture and measurable resilience without unnecessary complexity.
Address
John M. Keynesplein 4, Amsterdam, Noord-Holland 1066 EP, Netherlands
Website