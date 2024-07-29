LifeBridge Inc.

Acuence is LifeBridge's Agentic AI platform built on IBM WatsonX, purpose-built for insurance carriers and distributors. It provides multi-agent orchestration across compliance, claims, servicing, and enterprise operations — with pre-built agents for compliance navigation, producer onboarding, tax guidance, case triaging, and application validation. Built on watsonx.governance, Acuence delivers audit trails, and grounded on regulatory guard rails out of the box. Model and cloud agnostic, it deploys to production in weeks with enterprise-grade security and tenant isolation
Address
240 Devonshire Street , 4808, Boston, Massachusetts 02110, United States of America
Telephone
6173960895
Website