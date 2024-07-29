LifeBridge Inc.

Lifebridge is an WatsonX build partner with core focus on Insurance. Acuence is our Agentic AI platform, purpose built for Insurance
Company Overview

Acuence is LifeBridge's Agentic AI platform built on IBM WatsonX, purpose-built for insurance carriers and distributors. It provides multi-agent orchestration across compliance, claims, servicing, and enterprise operations — with pre-built agents for compliance navigation, producer onboarding, tax guidance, case triaging, and application validation. Built on watsonx.governance, Acuence delivers audit trails, and grounded on regulatory guard rails out of the box. Model and cloud agnostic, it deploys to production in weeks with enterprise-grade security and tenant isolation

Address

240 Devonshire Street , 4808, Boston, Massachusetts 02110, United States of America

Telephone

6173960895

Website

https://Www.lifebridge.io

  • Partner types
  • Independent Software Vendor (ISV)
  • Managed Service Provider (MSP)
