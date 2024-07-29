GMV Soluciones Globales Internet, S.A.

GMV es un grupo tecnológico español fundado en 1984, de capital privado y con presencia internacional. Opera en los sectores de: espacio, aeronáutica, defensa y seguridad, ciberseguridad, sistemas inteligentes de transporte, automoción, sanidad, telecomunicaciones y tecnologías de la Información para AAPP y grandes empresas. Con una plantilla de más de 3.300 profesionales, en la actualidad la compañía cuenta con filiales en España, EE. UU., Alemania, Francia, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Malasia y Colombia.

Address Calle Isaac Newton 11, Tres Cantos, Madrid 28760, Spain Telephone +34 91 8072100 Website http://www.gmv.com Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

Managed Security Service Provider (MSSP)

VAR/Reseller/Solution Provider