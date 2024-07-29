Dlytica Inc.

Soverign AI Data Platform and Solutions provider for enterprises.
Company Overview

Dlytica specializes in Big Data, Data Lakehouse, Data Warehousing, and AI solutions for enterprises.
Key focus areas include:
1. Data Lakehouse architectures in hybrid environments
2. Enterprise AI and advanced analytics solutions
3.Scalable data platforms for analytics, reporting, and decision intelligence
4. Leverage our AI Data platform for Soverign AI Data Platform Setup
5. Migration from Cloud to Hybrid/ Soverign Data Lake e.g Alternative to Databricks, Snowflake etc .

Address

380 Wellington St Tower B, 6th Floor, London, Ontario N6A 5B5, Canada

Telephone

5198520929

Website

https://www.dlytica.com

  • Partner types
  • Independent Software Vendor (ISV)
  • System Integrator (SI) - Global or Regional
  • Managed Service Provider (MSP)
  • Managed Security Service Provider (MSSP)
  • VAR/Reseller/Solution Provider
Proficiencies
  • Covers watsonx Orchestrate
  • Covers watsonx.governance
  • Covers watsonx.data intelligence
Information about the companies and solutions listed in this directory is provided by each company and is not validated by IBM unless otherwise noted.