WAAGNER BIRO BRIDGE GULF L.L.C

EGIS Waagner Biro is an IBM Platinum partner that provides transformative management consultancy services for asset and data strategy, EAM digital transformation, intelligent interactions and system modernization. Integration is a core component, either integrating Maximo with customers’ other systems or building bespoke applications that integrate into customers’ core business systems and is a leader in guiding large enterprises through continuous improvement processes. Egis is also the largest specialist IBM solutions company across Australia and New Zealand.
Address
Office No. 1301, 1306 &1309, owned by Tamim House- Tecom, Dubai, Dubayy 1061, United Arab Emirates
Website