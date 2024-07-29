ANDORSOFT S.A.

Andorsoft es especialista en entornos IBM Power, ofreciendo servicios de virtualización y de implantación de sistemas operativos IBM i y Linux. Disponemos de un departamento de desarrollo de aplicaciones en estos entornos y somos expertos en soluciones de almacenamiento IBM. Diseñamos e implementamos arquitecturas de infraestructura integrando servidores, redes y soluciones de otros fabricantes plenamente compatibles con tecnologías IBM. Además, revendemos software e integramos soluciones de IA de IBM, como Watson y el proyecto BOB, en nuestros desarrollos.
Address
Plaça Catalunya, 3, LA SEU D'URGELL, Lleida 25700, Spain
Telephone
+34 973350100
Website