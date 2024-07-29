Anya Consultancy Services Limited

We design, implement, and support enterprise integrations across hybrid environments to accelerate secure, scalable connectivity.
* Migrating legacy integration platform into IBM Integration
* Service models: advisory, project delivery, and 247 managed services
* APIs, B2B/EDI, MFT, and event‑driven patterns on IBM webMethods Hybrid Integration and leading iPaaS platforms
* Governance‑first execution: security, compliance, and observability built in
* Accelerators and templates that reduce delivery time and risk
* Independent advice on software licensing and recommendation
Address
1 Bishops Court, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3RE, United Kingdom
Telephone
(+44) 333 050 9127
Website