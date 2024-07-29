Anya Consultancy Services Limited

Anya Consultancy Services is a Global System Integrator specialised in Implementation, AI Enablement and Legacy Integration Transformation.
Company Overview

We design, implement, and support enterprise integrations across hybrid environments to accelerate secure, scalable connectivity.

* Migrating legacy integration platform into IBM Integration

* Service models: advisory, project delivery, and 247 managed services

* APIs, B2B/EDI, MFT, and event‑driven patterns on IBM webMethods Hybrid Integration and leading iPaaS platforms

* Governance‑first execution: security, compliance, and observability built in

* Accelerators and templates that reduce delivery time and risk

* Independent advice on software licensing and recommendation

Address

1 Bishops Court, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3RE, United Kingdom

Telephone

(+44) 333 050 9127

Website

https://anyaconsultancy.com

  • Partner types
  • Independent Software Vendor (ISV)
  • System Integrator (SI) - Global or Regional
  • Managed Service Provider (MSP)
  • VAR/Reseller/Solution Provider
Proficiencies
  • Covers webMethods Hybrid Integration
Resale Authorizations
