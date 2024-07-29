CXP Brasil Consulting Servicos digitais sociedade unipessoal ltda

A CXP atua como parceira estratégica na jornada de tecnologia dos seus clientes, oferecendo orientação especializada e entregas sob medida conforme metas e necessidades de cada empresa. Do planejamento à execução, seguimos próximos, garantindo apoio técnico e colaboração contínua para potencializar resultados. Com expertise em licenciamento de software, soluções de negócios, suporte e serviços especializados, priorizamos relacionamentos, valorizamos nosso time e mantemos o foco no essencial: compreender cada cenário, propor caminhos eficientes e gerar impacto real em todas as oportunidades.

Address Alameda Terracota 185, conj 118, São Caetano do Sul, Sao Paulo 09531190, Brazil Telephone +55 11973117294 Website https://www.cxpbrasil.com.br Partner types

VAR/Reseller/Solution Provider