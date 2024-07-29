CXP Brasil Consulting Servicos digitais sociedade unipessoal ltda

Somos uma consultoria especializada em software e soluções de negócios com foco no cliente.
Company Overview

A CXP atua como parceira estratégica na jornada de tecnologia dos seus clientes, oferecendo orientação especializada e entregas sob medida conforme metas e necessidades de cada empresa. Do planejamento à execução, seguimos próximos, garantindo apoio técnico e colaboração contínua para potencializar resultados. Com expertise em licenciamento de software, soluções de negócios, suporte e serviços especializados, priorizamos relacionamentos, valorizamos nosso time e mantemos o foco no essencial: compreender cada cenário, propor caminhos eficientes e gerar impacto real em todas as oportunidades.

Address

Alameda Terracota 185, conj 118, São Caetano do Sul, Sao Paulo 09531190, Brazil

Telephone

+55 11973117294

Website

https://www.cxpbrasil.com.br

  • Partner types
  • VAR/Reseller/Solution Provider
Proficiencies
  • Covers Turbonomics
  • Covers watsonx Assistant
  • Covers Instana
  • Covers Cloudability
  • Covers webMethods Hybrid Integration
  • Covers watsonx.governance
  • Covers watsonx.data
  • Covers watsonx.Discovery
  • Covers API Connect
  • Covers IBM Terraform
  • Covers Vault
  • Covers watsonx Orchestrate
  • Covers watsonx.ai
  • Covers Apptio
Resale Authorizations
  • TRIRIGA
  • Maximo
  • Engineering Lifecycle Management Suite
  • Sterling B2B Integration
  • Sterling Order Management System
  • Storage Virtualize
  • Storage Defender SW (TPS)
  • Spectrum High Performance Computing
  • Host Toolsz
  • Host Integration (HATS and HACP)
  • TXSeries
  • TPF
  • WebSphere Service Registry/Repository
  • QRadar Suite (Software)
  • Hyper Protect Virtual Servers - Private Cloud Withdrawn
  • Other/Unk IBM SW
  • watsonx Orchestrate
  • Cloud Pak for Data
  • SPSS Modeler
  • Instana
  • Cloud Pak for Applications
  • Financial Transactions,Payments & Insights
  • OpenPages
  • API Connect
  • App Connect
  • IT Automation Heritage
  • Aspera
  • Blockchain Support
  • Process Automation
  • Cloud Pak for Business Automation
  • DataPower Appliances
  • Cloud Pak for Integration
  • Legacy App Services
  • MQ
  • Operations Insights
  • Decision Intelligence
  • Cognos Analytics
  • Informix
  • Decision Optimization
  • Cloudera & Hadoop
  • Data Replication
  • Guardium Key Lifecycle Management
  • Optim
  • Hybrid Cloud Network Automation
  • Db2
  • SPSS Statistics
  • WebSphere Application Server
  • Business Automation Workflow Withdrawn
  • Guardium Data Protection
  • Verify Identity Governance
  • QRadar SIEM
  • QRadar SOAR
  • Capture
  • Content Manager On Demand
  • FileNet Content Manager
  • DevOps
  • Power11 E1180 Scale-up
  • Fusion HCI System
  • Power11 S1122 Scale-out
  • Software - AIX
  • Power11 L1122 Scale-out
  • Storage Scale System
  • Storage FlashSystem - FS5nxx HW
  • Storage Tape LTO (TS2xxx, TS4xxx)
  • Storage DS8K HW
  • LinuxONE Rockhopper 4
  • Turbonomic
  • Fusion HCI SW & Fusion SDS (TPS)
  • Process Planning Withdrawn
  • 6941-15K Point of Sale - Storage Expert Care - Premium
  • Non-IBM SW
  • Flexera One with IBM Observability
  • Db2 for z/OS
  • WebSphere Maintenance Mode
  • Db2 Z Performance Tools
  • zSecure
  • Verify
  • Guardium Data Encryption
  • Sterling Transformation Extender
  • Z Service Management Suite
  • Cloud Object Storage HW
  • Z Software Asset Management
  • Z Log and Data Analytics
  • Automatic Binary Optimizer for z/OS
  • Z Service Automation Suite
  • IDz & PD Tools
  • Cloud Infrastructure Center
  • IBM Z and Cloud Modernization Stack
  • Enterprise COBOL for z/OS
  • IDzEE & ADFz
  • Test Tools - TAZ
  • Z Compilers
  • Encore
  • CICS Transaction Server for z/OS
  • CICS Transaction Gateway
  • z/OS Connect Enterprise Edition
  • IMS
  • Z Storage Management
  • IMS Tools
  • CICS Tools
  • zVM Tools
  • Z IT Monitoring
  • Z Workload Scheduling
  • Z Anomaly Analytics
  • Storage Protect (incl. DSI SW)
  • z/OS Communication Server
  • DFSMS
  • Z Monitoring Suite
  • Z Performance and Capacity
  • Z APM Connect
  • Unified Key Orchestrator
  • Machine Learning for IBM z/OS
  • Z Backup Recovery
  • Storage Tape Enterprise Drives (TS11xx)
  • IBM Power Virtual Server Private Cloud - Hardware
  • Z Workload Interaction Navigator
  • Z Digital Integration Hub
  • Business Automation Open Editions Withdrawn
  • Workload Automation
  • Content Manager (CM8)
  • SAN b-type Switches
  • SevOne
  • Guardium Data Security Center
  • Verify Privileged Identity
  • Guardium Discover and Classify
  • Netezza
  • Power Systems Other HW/Racks/HMC
  • Software - Linux OS (gross)
  • watsonx.data
  • Event Automation
  • Databand
  • Storage DS8K SW (TPS)
  • Watson FSS Top (AUO)
  • Z Open Automation Utilities
  • watsonx Code Assistant for Z
  • MongoDB
  • Hybrid Cloud Mesh
  • watsonx Code Assistant for Ansible Withdrawn
  • Streamsets
  • Concert
  • Data Product Hub
  • webMethods API Management
  • webMethods Data Exchange
  • webMethods BPMS
  • webMethods ApplinX
  • webMethods EntireX
  • webMethods Integration
  • Ceph as a Service
  • Elastic
  • Sterling Managed File Transfer
  • Kubecost
  • Terraform
  • Vault
  • Consul
  • Nomad
  • Mistral
  • Data Fabric Ecosystem & Emerging
  • webMethods Hybrid Integration
  • JSphere Suite for Java
  • Bob
  • watsonx.data intelligence
  • watsonx.data integration
  • Software - IBM i System (not HPC, nor VA Linux)
  • Hyper Protect for Red Hat Ecosystem
  • Manta
  • Storage Scale SW (TPS)
  • Storage Ceph SW (TPS)
  • Storage Suite for IBM Cloud Paks
  • Cloud Object Storage SW (TPS)
  • Vault Self-Managed for Z and LinuxONE
  • Astronomer
  • Nomad Self-Managed for Z and LinuxONE
  • Z Data AI
  • Terraform Self-Managed for Z and LinuxONE
  • watsonx Assistant for Z
  • watsonx.ai
  • watsonx.governance
  • Storage Ceph System
Information about the companies and solutions listed in this directory is provided by each company and is not validated by IBM unless otherwise noted.