Flare LLC delivers executive AI risk clarity for safe, scalable deployment of frontier systems before launch, regulation, or exposure.
Company Overview

Flare LLC is a frontier AI preparedness and risk advisory firm helping enterprises safely deploy advanced AI systems in high-stakes, regulated, and reputation-sensitive environments. We specialize in pre-deployment AI risk triage, governance alignment, and executive decision support for foundation and frontier models. Flare delivers board-ready risk artifacts, NIST AI RMF–aligned diagnostics, and fractional AI preparedness leadership—enabling leaders to make confident launch, pause, or scale decisions and operationalize responsible AI adoption at enterprise scale.

Address

State Street, Chicago, Illinois 60616, United States of America

Website

https://flare-llc-fogczws.gamma.site/

  • Partner types
  • System Integrator (SI) - Global or Regional
  • Diverse-owned businesses
  • Female
  • Black American
Proficiencies
  • Covers watsonx.governance
  • Covers watsonx.data intelligence
  • Covers Guardium Suite
