Flare LLC is a frontier AI preparedness and risk advisory firm helping enterprises safely deploy advanced AI systems in high-stakes, regulated, and reputation-sensitive environments. We specialize in pre-deployment AI risk triage, governance alignment, and executive decision support for foundation and frontier models. Flare delivers board-ready risk artifacts, NIST AI RMF–aligned diagnostics, and fractional AI preparedness leadership—enabling leaders to make confident launch, pause, or scale decisions and operationalize responsible AI adoption at enterprise scale.

