Hunan Haizhiguang Information Technology Co., Ltd.

湖南海之光信息技术有限公司成立于2022年08月06日，注册地位于长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼608-98室，法定代表人为周夏玲。经营范围包括许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；互联网设备销售；网络设备销售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；计算器设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；大数据服务；数据处理服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；工程和技术研究和试验发展；集成电路销售；集成电路设计；金属结构销售；光伏设备及元器件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；工程管理服务；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；计算机及办公设备维修；光通信设备制造；计算机及通讯设备租赁；信息安全设备制造；工业控制计算机及系统制造；电子元器件制造；

